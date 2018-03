Anzeige

Ludwigsburg (pol)Aus bislang unbekannten Gründen begann ein 20-Jähriger am Sonntagmittag in einem Wohnhaus in der Peter-Eichert-Straße zu randalieren. Nach Polizeiangaben soll er einen gleichalten Mitbewohner mit einem Schlagstock angegriffen haben sowie auf mehrere Türen eingeschlagen und sie beschädigt haben. Er kam schließlich mit dem Rettungsdienst in eine klinische Einrichtung. Der junge Mann, dessen Gemütszustand ständig zwischen euphorisch und aggressiv wechselte, hatte seinen Mitbewohner nur leicht verletzt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten pöbelte er die Ordnungshüter bereits lautstark aus dem geöffneten Fenster seines Zimmers an. Auch nachdem sie an seiner Wohnungstür geklopft hatten, schrie er im Raum herum. Als er kurz darauf die Tür öffnete, fixierten die Beamten ihn sofort. Aufgrund seiner Stimmungsschwankungen wurde der Rettungsdienst verständigt, der ihn zur ärztlichen Begutachtung in ein Krankenhaus brachte, wo er zunächst bleiben musste. Er muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung rechnen.