Pfullingen (dpa) - Ein junger Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in der Nähe von Pfullingen in der Region Neckar-Alb ums Leben gekommen. Der 19-Jährige sei in einer engen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt, über die Straße geschlittert und mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammengestoßen. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Der andere Motorradfahrer blieb unverletzt. Die Landesstraße 382 war wegen des Unfalls mehrere Stunden lang gesperrt.