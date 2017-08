Reutlingen (dpa/lsw) - Eine Gruppe Männer hat einen 18-Jährigen in Reutlingen scheinbar grundlos krankenhausreif geprügelt. Fünf bis sechs unbekannte Täter sollen den 18-Jährigen am späten Dienstagabend in einem Park niedergeschlagen und getreten haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Vor dem unvermittelten Angriff hatte ihn ein Mädchen nach einer Zigarette gefragt und sich mit ihm unterhalten. Die Unbekannten flohen in Begleitung des Mädchens. In welchen Verhältnis es zu den Tätern stand, blieb offen. Der 18-Jährige wurde vor allem im Gesicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Anzeige