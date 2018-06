Anzeige

Eislingen (pol) - Ein 18-Jähriger hatte sich am Samstagabend den Fiat Punto von seiner Mutter ausgeliehen um damit zum Grillplatz am Tälesweg zu fahren, wo er sich mit seinen Kumpels traf. Dort eingetroffen ließ er den Schlüssel im Auto zurück, während er sich abseits mit seinen Freunden unterhielt. Sein ebenfalls 18-jähriger aber führerscheinloser Kumpel blieb unterdessen im Pkw zurück um Musik zu hören, berichtet die Polizei. Allerdings konnte er der Versuchung nicht wiederstehen, selbst hinter dem Steuer zu sitzen. So drehte der junge Mann gegen 20:15 Uhr eine Runde mit dem fremden Fiat und überschätzte das eigene Können. Er verlor mit überhöhter Geschwindigkeit die Beherrschung über das Auto, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Baum brach ab, das Auto überschlug sich seitlich und blieb auf dem Dach liegen. Der 18-Jährige hatte Glück und wurde nicht verletzt. Nun müssen sich beide jungen Erwachsenen verantworten. Der Unglücksfahrer wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unbefugtem Fahren, der andere weil er den Schlüssel im Auto zurückgelassen hat und seinem Kumpel damit die Möglichkeit zum unerlaubten Fahren bot. Er wusste nämlich, dass dieser keinen Führerschein besitzt.