Schriesheim (dpa/lsw) Eine 18-Jährige ist an Heiligabend mit ihrem Auto bei Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) gegen einen Baum gekracht und dann in einem Bach gelandet. Dabei wurde sie verletzt und musste vorerst in einem Krankenhaus bleiben, wie die Polizei mitteilte. Die junge Frau fuhr in einer Linkskurve auf einer Landstraße einfach weiter geradeaus, als sie gegen den Baum prallte.