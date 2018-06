Anzeige

Remseck (dpa/lsw) Zwei Männer sind am Dienstagabend aus bisher noch ungeklärter Ursache bei der Neckarschleuse in Remseck-Aldingen (Kreis Ludwigsburg) ins Wasser gefallen. Einer der beiden, ein 17-Jähriger, starb in der Nacht zum Mittwoch im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Ältere, ein 29-Jähriger, schnell von Zeugen und Ersthelfern gerettet. Sein jüngerer Begleiter geriet unter Wasser und konnte erst etwa eine halbe Stunde später von Rettungskräften im Neckar gesichtet und geborgen werden.

Beide kamen in umliegende Kliniken. Nach Angaben der Polizei von Mittwoch verstarb der junge Mann dort in der Nacht. Die Wasserschutzpolizeistation Stuttgart hat die Ermittlungen übernommen.