Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 17-Jähriger ohne Führerschein ist mit einem Sportwagen gegen einen Sattelzug geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Jugendliche auf dem Gelände eines Großmarktes in Stuttgart am Montag die Kontrolle über das Auto verloren. Daraufhin prallte er gegen den geparkten Lastwagen und verletzte sich lebensgefährlich am Kopf. Nach ersten Erkenntnissen war der Teenager zu schnell unterwegs und verlor deswegen die Kontrolle über den Sportwagen. Den Angaben zufolge hatte er keine Fahrerlaubnis. Das Auto gehörte einer Verwandten. Ob er es ohne deren Wissen genommen hatte, war zunächst unklar.

