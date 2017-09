Anzeige

Bühl (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat einen 17-jährigen Fahrradfahrer mit seinem Auto angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Jugendliche musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Radfahrer am Freitagabend auf der Landstraße 85 in Richtung Schwarzach (Landkreis Rastatt) unterwegs. Der unbekannte Autofahrer erfasste den Jugendlichen mit seinem Wagen, woraufhin der 17-Jährige stürzte und bewusstlos neben der Straße liegen blieb. Erst ein kurz darauf anhaltender Autofahrer half dem Jugendlichen.