Ulm (dpa/lsw) - Mord an einem 64-Jährigen aus Abneigung gegen Homosexuelle - so lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Ulm gegen einen 16-Jährigen. Die Behörde erhob Anklage gegen den Jugendlichen, wie sie am Mittwoch mitteilte. Er soll den Mann in einer Wohnung in Ulm erstochen und anschließend ein Feuer gelegt haben. Der weitgehend geständige Beschuldigte soll sein späteres Opfer am 23. Mai 2017 in der Nähe des Bahnhofs um etwas zu trinken, zu rauchen und einen Schlafplatz gebeten haben, woraufhin der Mann ihn mitnahm.

In der Wohnung soll der 64-Jährige den Jugendlichen laut Mitteilung zum Sex aufgefordert haben. Wegen seiner Abneigung gegen Schwule und um den Gastgeber später zu berauben, habe der junge Mann aus der Küche ein Messer geholt und im Schlafzimmer auf den Mann eingestochen. Der 64-Jährige verblutete. Um Notwehr handelte es sich laut Staatsanwaltschaft nicht. Der Jugendliche sei nicht bedrängt worden.

Wenige Tage nach dem Verbrechen konnte der Verdächtige gefasst werden. Zeugenbeschreibungen, eine Videoaufzeichnung sowie die Auswertung von Handydaten brachten die Ermittler auf seine Spur. Der Jugendliche war nach Angaben des Staatsanwalts zum Zeitpunkt der Tat 15 Jahre alt und obdachlos. Kommt es zum Prozess, wäre er nicht öffentlich.

