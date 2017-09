Laudenbach (dpa/lsw) - Ein 16-Jähriger ist im Rhein-Neckar-Kreis von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die jungen Leute den Teenager am späten Samstagabend im Bereich einer Schule in Laudenbach aus noch ungeklärter Ursache zu Boden geschlagen und auf ihn eingetreten. Was der Junge am Tatort machte und ob er die Angreifer kannte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Identität von zwei Beteiligten sei inzwischen geklärt, es seien aber mindestens drei weitere beteiligt gewesen. Details wurden nicht genannt. Auch zur Schwere der Verletzungen gab es keine Angaben. Die Mutter des Jungen hatte ihn demnach aber in ein Krankenhaus begleitet, wo er versorgt wurde.

