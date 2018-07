Anzeige

Todtnau (dpa/lsw) Ein 16-Jähriger ist mit seinem Leichtkraftrad bei Todtnau (Kreis Lörrach) verunglückt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei in Freiburg am Freitag mitteilte, verlor der Jugendliche aus bislang unbekannten Gründen am Donnerstagabend in einer Linkskurve die Kontrolle über sein kleines Motorrad und stürzte. Er rutschte unter der Schutzplanke hindurch und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.