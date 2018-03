Anzeige

Meßkirch (dpa) Bei einem Brand in einem Schweinestall in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) sind am Sonntagmorgen rund 150 Ferkel verendet. Die Ursache für das Feuer in dem landwirtschaftlichen Betrieb war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei in Konstanz mitteilte. Insgesamt waren in dem Stall 2500 Schweine untergebracht. Menschen wurden nicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro.