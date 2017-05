Ludwigsburg (pol) - Zwei Verletzte und einen Schaden von etwa 130.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 7.10 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen ereignete. Ein 61 Jahre alter Lkw-Fahrer und ein 60-jähriger Sattelzuglenker befuhren nach Angaben der Polizei hintereinander von Heilbronn kommend in Richtung Stuttgart den rechten von drei Fahrstreifen. Weil der Verkehr stockte, mussten beide Fahrer ihre Fahrzeuge stark abbremsen. Ein nachfolgender 29-Jähriger erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und fuhr mit seinem Lkw mit Anhänger trotz einer Ausweichbewegung auf den Sattelzug des 60-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den Lkw des 61 Jahre alten Fahrers geschoben.

Der 29-Jährige zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Er musste in der Folge durch die Feuerwehren Möglingen, Asperg und Ludwigsburg, die mit 50 Einsatzkräften vor Ort waren, aus seinem Lkw befreit werden. Er wurde daraufhin zusammen mit dem leichtverletzten 60-jährigen Fahrer des Sattelzugs vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge der verletzten Fahrer waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen mussten zeitweise der mittlere und rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von etwa 17 Kilometern. Durch den Zusammenstoß wurde der Sattelzug noch nach rechts in die Leiplanken gedrückt, wodurch diese beschädigt wurden. Derzeit führen Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Ludwigsburg Reparaturarbeiten an den Schutzplanken durch, der rechte Fahrstreifen ist weiterhin gesperrt.