Sulzfeld (dpa/lsw) - Ein 13 Jahre alter Junge hat am Bahnhof Sulzfeld (Kreis Karlsruhe) eine Hochspannungsleitung angefasst und dabei schwere Verbrennungen erlitten. Er habe wohl seinen Freunden imponieren wollen, vermutete die Polizei in Karlsruhe am Donnerstag. Zuvor war der Junge auf einen Strommast geklettert, um die Leitung zu erreichen. Oben angelangt bekam der Junge einen Stromschlag und stürzte etwa sieben Meter tief. Bei dem Unglück am Mittwoch zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Nachdem die Rettungskräfte den Jungen vor Ort versorgt hatten, flog ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

