Stuttgart (pol) - Beamte des Bundespolizeireviers Stuttgart haben am vergangenen Samstagabend gegen 22:00 Uhr einen 12-jährigen Pfadfinder am Hauptbahnhof Stuttgart in Empfang genommen. Der Junge aus dem Landkreis Esslingen befand sich nach Polizeiangaben mit seiner Pfadfindergruppe gerade auf dem Weg in den rheinland-pfälzischen Landkreis Südwestpfalz, als er bei einem Zwischenhalt seine Gruppe verlor. Anschließend fuhr der 12-Jährige selbstständig wieder mit dem Zug in Richtung Stuttgart. Auf Hinweis der Kollegen des Bundespolizeireviers in Mainz trafen die Beamten den jungen Pfadfinder bei Ankunft in Stuttgart an und übergaben ihn anschließend an seine erziehungsberechtigte Mutter

