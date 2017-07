Wiesensteig (dpa) - Ein zwölf Jahre altes Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall in Wiesensteig (Landkreis Göppingen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war das Kind plötzlich auf die Hauptstraße gelaufen. Eine 57 Jahre alte Autofahrerin erfasste das Mädchen mit ihrem Auto. Das Mädchen wurde am Freitagnachmittag mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Nach dem Zusammenprall stieß der Wagen der Frau noch gegen einen Betonpoller, ein Verkehrszeichen und fuhr in mehrere Büsche. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4 000 Euro.

Anzeige