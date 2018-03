Anzeige

Die CDU/FDP-Regierung stelle zu wenig Geld für die Wohnbauförderung zur Verfügung, sagte der Mieterbund-Landesvorsitzende Rolf Gaßmann auf dem baden-württembergischen Mietertag am Samstag in Heidelberg. Damit vernachlässige sie vor allem die sozial Schwachen sowie Menschen im Niedriglohnbereich. „Im aktuellen Haushalt gibt das Land nur sechs Millionen Euro aus, in Bayern sind es dagegen 165 Millionen Euro“, sagte Gaßmann. Baden-Württemberg sei damit bei der Wohnbauförderung deutschlandweit Schlusslicht. In Städten wie Heidelberg, Freiburg oder Stuttgart sei kaum noch bezahlbarer Wohnraum zu finden, sagte Gaßmann. Das Problem könn‑ te sich weiter verschärfen. In diesem Zusammenhang wandte sich der Mieterbund gegen die mögliche Privatisierung von 24 000 Wohnungen, die sich noch im Besitz der Landesbank Baden-Württemberg befinden. Landesweit gebe es einen Bedarf von jährlich 50 000 Mietwohnungen bis zum Jahr 2025, sagte Gaßmann. Im Jahr 2009 seien jedoch lediglich 25 000 neue Wohnungen gebaut worden. In einer Podiumsdiskussion unter dem Motto „Baden-Württemberg: Schlusslicht in der Wohnraumförderung?“ widersprach der Fraktionsvorsitzende der FDP im Landtag, Hans-Ulrich Rülke, der Kritik. „Wenn wir die Bundesmittel dazu nehmen, kommen wir im Land auf 50 Millionen Euro“, sagte er. Der CDU-Landtagsabgeordnete Reinhard Löffler betonte, dass seine Partei bestrebt sei, die Wohnraumförderung langfristig sicherzustellen. „Es ist aber nicht ausschließlich die Aufgabe des Landes, den Wohnungsbau zu fördern.“ Am Beispiel von Stuttgart und den dortigen Grundsteuererhöhungen habe sich gezeigt, wie Mieter erhebliche Mehrbelastungen zugemutet würden.