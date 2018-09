Anzeige

Stuttgart (lsw) - Auch Baden-Württembergs Wirtschaft wandelt sich wegen der rasanten Digitalisierung und neuer, vernetzter Produktionsabläufe. Vor allem kleine Firmen haben Mühe, Schritt zu halten. Daher setzt die Landesregierung nun auf die Expertise eines Professors.

Mit einem neuen Technologiebeauftragten will die Landesregierung kleinere Firmen beim digitalen Wandel unterstützen. Der Stuttgarter Arbeitswissenschaftler Wilhelm Bauer (Bild) sei bis 2021 für diese ehrenamtliche Funktion ernannt worden, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) gestern in Stuttgart bei der Vorstellung. Vielen Mittelständlern drohe „die Gefahr, abgehängt zu werden. Dem wollen wir entgegenwirken“. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte: „Es ist ein hohes Tempo in dem Strukturwandel.“ Bei der Bewältigung dieser Herausforderungen könne der Beauftragte helfen.

Neben der Digitalisierung soll sich Bauer auch um Zukunftsthemen wie Elektromobilität oder künstliche Intelligenz kümmern. Der 59-Jährige leitet bisher das Fraunhofer Institut für Arbeitswissenschaft und Organisation. Dies wird er auch weiter tun - seine Funktion als Technologiebeauftragter ist nur ein Ehrenamt. Bauer bekommt eine Geschäftsstelle im Wirtschaftsministerium mit zwei Mitarbeitern.

Bauer wies auf die immense Bedeutung der Auswertung digitaler Datenströme und der Vernetzung von Produktionsabläufen hin. Er wolle die Chancen der „Wirtschaft 4.0“ besonders herausarbeiten und dem Mittelstand vermitteln. Bei technologischen Innovationen gibt es in Baden-Württembergs Mittelstand aus Sicht von Bauer Nachholbedarf. „Wir sind immer noch gut, aber wir müssen Vollgas geben, um da auch vorne zu bleiben oder wieder vorne hinzukommen“, sagte er.

Bauer ist nicht der erste Technologiebeauftragte des Landes. Bis 2006 war der langjährige Chef der Steinbeis-Stiftung, Johann Löhn, in dieser Funktion tätig. Direkter Vorläufer zur Neubesetzung ist der Mittelstandsbeauftragte. Das war unter Grün-Rot der SPD-Mann Peter Hofelich. Nach dem Koalitionswechsel schaffte Ministerin Hoffmeister-Kraut diese Funktion ab, da sie sich direkt zuständig fühlte für diese „Chefsache“, wie sie es nannte. Von der Opposition kam gestern Kritik. Der Technologiebeauftragte könne den Verlust des Mittelstandsbeauftragten nicht aufwiegen, sagte der SPD-Abgeordnete Boris Weirauch.