Esslingen - Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) setzt auf mehr Polizei, eine optimale Ausrüstung und bessere Möglichkeiten für Ermittler, um Attentate bereits im Vorfeld zu verhindern - warnt aber: Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.

Die Terroranschläge in großen europäischen Städten häufen sich. Müssen wir uns darauf einstellen, dass sich der Terror bei uns dauerhaft einnistet?

Strobl: Leider ja. Wir haben in ganz Europa eine Terrorlage. Der islamistische Terror ist keine ab­strakte Bedrohung, sondern ganz real. Das haben wir jetzt leider auch in Barcelona erlebt.

Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?

Strobl: Was die Ramblas für Barcelona sind, ist für uns in Stuttgart die Königstraße. Für Baden-Württemberg heißt das, dass wir unsere Sicherheitsbehörden weiter stärken. Das heißt: mehr Polizei, eine optimale Ausrüstung und bessere Möglichkeiten für unsere Ermittler, solche Attentate bereits im Vorfeld zu verhindern. Daran arbeiten wir jeden Tag intensiv!

Wie konkret ist die Gefahr für eine Stadt wie Stuttgart?

Strobl: Man sollte keine Angst schüren, aber die Gefahr, dass etwas passiert, gibt es freilich auch in Deutschland. Wir hatten ja bereits Anschläge, denken Sie an den Weihnachtsmarkt in Berlin. Wir haben schreckliche Attentate verhindert. Wir müssen alles, wirklich alles dafür tun, um die Bürger zu schützen.

Unser Leben ist ohne Großveranstaltungen mit Tausenden von Besuchern gar nicht denkbar, siehe das Feuerwerk-Festival „Flammende Sterne“ am vergangenen Wochenende in Ostfildern. Wie wollen Sie die Besucher vor einem Attentat wie in Barcelona schützen?

Strobl: Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es freilich nicht. Wir müssen das tun, was nötig und möglich ist. Für jede größere Veranstaltung gibt es ein Sicherheitskonzept, das gemeinsam von Gemeinde, Polizei und Veranstalter erarbeitet wird. Dazu gehört die Präsenz von Sicherheitskräften in Uniform und in Zivil, natürlich gibt es auch physische Hemmnisse, durch die wir Zufahrtswege blockieren können, etwa durch schwere Fahrzeuge oder Betonbarrieren. Wir leben hier im Südwesten Gott sei Dank in einem sicheren Land. Und wir lassen es uns von Terroristen auch nicht nehmen, weiter fröhlich zu sein.

Werden sich die Großstädte baulich verändern, wenn die Terrorgefahr auch in den nächsten Jahren anhält?

Strobl: Sicherheit by Design, das wird ein großes Zukunftsthema werden. Bei der Gestaltung von öffentlichen Plätzen werden künftig Sicherheitsaspekte eine wichtige Rolle spielen. Denken Sie an versenkbare Poller. Das muss bei neu zu errichtenden Plätzen schon in die Planung mit einfließen. Ich bin hin und wieder in Israel, einem Land, das seit Jahrzehnten mit der Terrorgefahr lebt. Dort sind solche Vorrichtungen gang und gäbe. Wir können von Israel lernen. Die Lage dort ist freilich unvergleichlich schlimmer - wir wollen auch nicht alles übernehmen von den Israelis.

Welche Rolle spielt die digitale Aufrüstung für den Schutz vor Terror?

Strobl: Eine sehr große. Auch da müssen unsere Behörden mehr Möglichkeiten ausschöpfen können. Ich bin ein Freund von Videoüberwachung, gerade an Brennpunkten. Schon deshalb, weil die Videoüberwachung eine sehr gute präventive Wirkung hat - allein ihre Anwesenheit minimiert Kriminalität. Daher ist Baden-Württemberg das erste Land in der Republik, das eine gesetzliche Grundlage für den Einsatz einer sogenannten Algorithmen-gestützten Videoüberwachung schafft. Das heißt, die Videos müssen nicht ständig angeschaut werden, sondern geben bei Verdachtsmomenten entsprechende Signale. Im Ministerrat des Landes haben wir sehr weitreichende Änderungen des Polizeigesetzes und des Landesverfassungsschutzgesetzes beschlossen. Damit verschaffen wir unseren Sicherheitsbehörden Möglichkeiten, Attentätern in der Planungsphase auf die Spur zu kommen. Bei den Vorbereitungen auf Terroranschläge spielt fast immer das Internet eine große Rolle.

Telekommunikationsüberwachung, Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, Auswertung von Mautdaten, Staatstrojaner zum Ausspähen von PCs, Vorratsdatenspeicherung: Für Menschen, denen die persönliche Freiheit und der Schutz der Privatsphäre wichtig sind, sind diese Instrumente der blanke Horror. Steuern wir auf einen Überwachungsstaat zu?

Strobl: Das sehe ich nicht so. Der Staat selbst sammelt ja keine Datenmassen, wie es immer wieder behauptet wird. Er soll nur in genau definierten Fällen einen Zugriff auf Daten bekommen, die bereits vorhanden sind, etwa von Telekommunikationsunternehmen. Ich bin sehr erstaunt darüber, wie viele Menschen ihre persönlichen Daten gegenüber privaten Firmen wie Facebook preisgeben und wie groß im Vergleich dazu bei Manchen das Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen wie Polizei oder Verfassungsschutz ist.

Vielleicht kommt das Misstrauen gegenüber dem Staat auch vom Übereifer der Bürokratie, die Möglichkeiten der digitalen Überwachung auszuschöpfen?

Strobl: Die Freiheit wird nicht durch die baden-württembergische Landespolizei bedroht, sondern durch den islamistischen Terror. Wenn die Menschen sich nicht mehr trauen würden, ein Sommerfest zu besuchen, dann wäre es mit unserer Freiheit nicht mehr weit her. Sicherheit gibt Freiheit.

Das Interview führte Gerd Schneider.