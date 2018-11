Anzeige

BöblingenIn Böblingen war der Applaus für Friedrich Merz am lautesten. Die Südwest-CDU scheint hinter ihm zu stehen. Im Interview mit der EZ spricht er über seine Eignung für den Parteivorsitz und seine Versprechen an einen Ballungsraum wie den um Stuttgart.

Warum werden Sie den Anforderungen des CDU-Parteivorsitzes gerecht?

Weil ich über viele Jahre nicht nur im Europäischen Parlament, sondern auch im Deutschen Bundestag Verantwortung getragen habe. Ich bin seit 1972 Mitglied der CDU Deutschlands. Ich kenne die Partei gut genug, um zu wissen, wie man sie führen kann. Aus meiner Sicht gehört dazu eine offenere Debattenkultur, denn um manche Themen haben wir in den letzten Jahren einen Bogen gemacht. Sicher helfen mir dabei der Blick von außen und meine Erfahrungen in der Wirtschaft. Beides ist wichtig, um mit frischem Blick die Dinge angehen zu können.

Spiegel Online hat ein Porträt über Sie mit „Von gestern“ betitelt. Warum sind Sie ein Politiker von morgen?

Wir leben in sehr bewegten Zeiten. Deshalb brauchen wir zunächst einmal Politiker von „heute“, also Menschen, welche die Herausforderungen unserer Zeit, egal ob auf nationaler oder internationaler Ebene, verstehen und sie einordnen können. Wir brauchen Politiker, die zuhören können und denen man zutraut, dass sie die drängendsten Fragen und Probleme beherzt angehen und kompetent lösen. Genau dies traue ich mir zu. Und nur, wer dies leisten kann, wird auch ein Politiker „von morgen“ sein.

Bei der Regionalkonferenz in Böblingen haben sich die meisten CDU-Mitglieder gewiss gefragt, wie der Südwesten von Friedrich Merz profitiert, was Sie einem Ballungsraum wie Stuttgart versprechen. Was antworten Sie?

Mit mir wird die CDU zum Beispiel wieder eine Partei sein, die in den großen Städten, auch in den Universitätsstädten, wieder stärker präsent und damit auch erfolgreich ist. Dafür müssen wir vor allem das Lebensgefühl der Menschen in den Städten besser verstehen, indem wir gut zuhören und mit ihnen reden. Und zweitens müssen wir wieder inhaltlich das anbieten, was Menschen brauchen, die in großen Städten leben: Wir müssen zum Beispiel dafür sorgen, dass es dort bezahlbaren Wohnraum und gute Verkehrsanbindungen gibt. Dabei müssen wir sehr stark die Lebenswirklichkeit auch der jungen Familien beachten und dürfen dies nicht den Grünen überlassen.

Welche Hauptfrage müssen sich die Delegierten auf dem Bundesparteitag in Hamburg stellen, bevor sie sich für Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn oder Sie entscheiden?

Mit 25 Prozent steht die CDU nicht da, wo sie hingehört. Das Erfolgsmodell der Volkspartei ist in Gefahr, das betrifft ganz besonders die SPD, aber auch uns. Wem trauen die Delegierten die Kompetenz und die Durchsetzungskraft zu, die großen Zukunftsthemen zu erörtern, unterschiedliche Meinungen anzuhören, zu bündeln, zu vernünftigen Entscheidungen zu kommen? Wem trauen sie zu, diese durchzusetzen – um auf diese Weise die CDU wieder zur starken Volkspartei der Mitte zu machen, eine Volkspartei, die bis zu 40 Prozent der Bevölkerung erreicht? Dies wird die Kernfrage der Delegierten sein. Ich weiß, dass dies eine sehr anspruchsvolle Aufgabe ist. Aber sie ist leistbar, und ich bin bereit, sie zu übernehmen.