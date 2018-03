Anzeige

Freiburg (dpa/lsw) - Nach dem Beginn des neuen Schuljahrs hat in Baden-Württemberg die heiße Phase der „U18-Jugendwahl“ begonnen. Landesweit werden für Kinder und Jugendliche mehr als 200 Wahllokale eingerichtet, teilten der Landesjugendring und die Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten (AGJF) Baden-Württemberg am Dienstag in Freiburg mit. Baden-Württemberg sei damit deutschlandweit das Flächenland mit den meisten Wahllokalen. Neun Tage vor der Bundestagswahl bekommen Jugendliche die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Gewählt wird diesen Freitag (13. September). Beteiligen können sich junge Menschen unter 18 Jahren.

„Wir können mehr als doppelt so viele Wahllokale wie zur Bundestagswahl 2009 verzeichnen“, sagte die Vorsitzende des Landesjugendrings, Kerstin Sommer. Ziel sei es, landesweit mehr als 30 000 Kinder und Jugendliche zur Wahl zu bewegen. So viele hatten sich zuletzt bei „U18“ zur Landtagswahl im März 2011 beteiligt.

Organisiert wird die Jugendwahl unabhängig von Parteipolitik. Die Wahllokale werden in Schulen, bei Jugendverbänden, in Jugendhäusern und anderen kommunalen Einrichtungen eingerichtet. Das Ergebnis der Wahl wird am Abend des 13. September veröffentlicht.

„Die U-18 Wahl ist auch ein wichtiger Schritt, um Jugendlichen zu signalisieren: Eure politischen Vorstellungen sind uns wichtig und werden ins politische Geschehen einbezogen“, sagte Renate Schmetz, Vorsitzende der AGJF. „Auch wenn es die Sitzverteilung im Bundestag nicht beeinflusst: Mit jeder abgegebenen Stimme wird deutlicher, was die Anliegen der Jugend sind.“ Die Kinder- und Jugendbeteiligung werde dadurch nachhaltig gestärkt.