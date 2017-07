Offenburg (dpa/lsw) - Wegen Betrugs durch sogenannte Schockanrufe hat die Staatsanwaltschaft Offenburg Anklage gegen einen 41 Jahre alten Mann erhoben. Das teilte die Justiz am Dienstag mit. Der Verdächtige soll 2015 drei Menschen in Konstanz, Bad Krozingen und Oppenau am Telefon vorgetäuscht haben, er sei als naher Angehöriger in einen Unfall verwickelt und brauche dringend Geld. Auf diese Weise habe der Mann insgesamt etwa 36 000 Euro erschwindelt.

Der 41-Jährige war im März 2017 am Flughafen in Riga (Lettland) festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert worden. Wegen der „Schockanrufe“ wurden in Offenburg bereits vier Männer verurteilt.

Anzeige