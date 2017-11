Anzeige

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Mit Sägen und Messern haben Züchter nach der europäischen und der deutschen Meisterschaft im Kürbiswiegen das Riesengemüse nun bei einem „Schlachtfest“ in Ludwigsburg zerlegt. Mit dem Spektakel am Sonntag endete bei Herbstregen die zweimonatige Kürbisausstellung rund um das Barockschloss Ludwigsburg. Ziel der Aktion sei es, das Saatgut als Schatz zu sichern, sagte Stefan Hinner vom Organisationsteam. Die Kerne der Riesenkürbisse gelten als wertvoll, weil sie Züchter auf neue Rekorde hoffen lassen.

Baden-Württemberg-Meister Martin Rudorfer aus Hemmingen im Landkreis Ludwigsburg zerlegte seinen 502 Kilogramm schweren Kürbis teils mit dem Messer, teils mit der Säge. „So kommt man besser durch die Schale. Es sind etwa 100 Kerne“, sagte er zufrieden. Für fünf Euro konnten Besucher einen Kern kaufen. Rudorfer hatte auch an der Europameisterschaft mit insgesamt zwölf Züchtern aus acht Nationen teilgenommen - und den zehnten Platz belegt. Der Gewinnerkürbis des Belgiers Mathias Willemijns brachte 1008 Kilo auf die Waage.

Die Besucherzahlen, sagte eine Sprecherin der Kürbisschau, seien deutlich besser als im vergangenen Jahr gewesen. In diesem Jahr seien am stärksten Tag am 15. Oktober, einem Sonntag, rund 13 500 Besucher gekommen. Im vergangenen Jahr lag der Vergleichswert demnach bei 11 000 Besuchern. Seit Anfang September hätten rund 236 000 Menschen die Kürbisschau besucht. Neben den Meisterschaften gehörte etwa auch eine Kürbisregatta zu den Höhepunkten der Ausstellung auf dem Gartenschaugelände Blühendes Barock. Thema der Kürbisschau war in diesem Jahr „Das Alte Rom“, im kommenden Jahr ist es „Der Wald“.