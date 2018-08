Anzeige

StuttgartZum Vermächtnis Rudi Carrells gehört ein Lied, das Konjunktur hat, wenn es im Juli und August nass und kalt ist: „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ Dieses Jahr bleibt die Hymne der Jammerer ungespielt. Gut für die Sozialdemokraten, die in Carrells Song die Schuld fürs miese Wetter zugeschoben bekommen. Die Zeile „Und schuld daran ist nur die SPD“ ist ein Klassiker, der längst in vielen Zusammenhängen zitiert wird – nicht nur in meteorologischen. Ein Gespräch mit SPD-Landeschefin Leni Breymaier.

Frau Breymaier, das Thermometer kratzt seit Tagen an der 40-Grad-Marke und ein Ende ist nicht in Sicht. Hat die SPD 43 Jahre nach Carrells Schlechtwettersong endlich rausgekriegt, wie Sonnenschein geht?

Ach was. Willy Brandt hat schon vor bald 60 Jahren gefordert: Blauer Himmel über dem Ruhrgebiet! Manche Dinge dauern halt etwas länger.

Auffällig ist, dass der Sommer durchstartete, als ihr Parteifreund Olaf Scholz die Regierungsgeschäfte von der urlaubenden Angela Merkel übernahm. Das kann ja wohl kein Zufall sein!

Na klar. Wenn die SPD den Regierungschef stellt, dann geht die Sonne auf.

Merkels Urlaubsort ist derzeit ein großes Rätsel – hat sie das miese Wetter am Ende mitgenommen?

Ich weiß ja nicht, ob sie sich gerade in einem Hochdruck- oder Tiefdruckgebiet befindet. Der neue Deutschlandtrend spricht für Letzteres.

Mittlerweile klagen schon wieder viele über die Hitze. Den Leuten kann man’s nicht recht machen. Damit kennt sich die SPD ja aus. Haben Sie Sorge, dass sie bald wieder verantwortlich gemacht werden?

Oft sind schlicht die Ansagen falsch. Jahrelang hat man uns gesagt, wir sollen unsere Teller leer essen, sonst gibt es schlechtes Wetter. Und jetzt? Jetzt haben wir dicke Kinder und Hitzewelle!

Und wer das wunderbare Lied noch einmal hören möchte:

Wann wird's mal wieder richtig Sommer - Rudi Carrell