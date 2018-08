Anzeige

Fellbach - Der Bau des Gewa-Towers zu Fellbach hat in dem ehemaligen Wengerterort für viel Streit gesorgt. Sieben Jahre lang lag das Projekt auf Eis, auch der Wirtschaftskrise wegen. Mitte Mai hat der Gemeinderat einen klaren Beschluss gefasst: Der Turm wird gebaut. Entwickler ist die Gewa-Gruppe, eine Esslinger Zwei-Mann-Gesellschaft bestehend aus Vater und Sohn, die sich auf die Umsetzung von Spezial- und Nischenimmobilien spezialisiert hat. Sabrina Erben und Katja Köhler sprachen mit Michael und Mark Warbanoff über das im wahrsten Sinne des Wortes herausragende Projekt am Fuße des Kappelbergs.

Fellbach bekommt einen Wolkenkratzer, wie man es aus London, Berlin oder Köln kennt. Ist das für den Wengerterort jetzt der Aufbruch, Metropole zu werden?

Mark Warbanoff: Eher nicht. Man muss das überregional sehen. Fellbach ist ein Teil der Region Stuttgart.

Im Ernst. Als Mitte Mai endgültig der Gemeinderats­beschluss für den Bau des Gewa-Towers gefallen war, schrieb „Die Welt“: „Wolkenkratzer in tiefster Provinz“. Das ist uncharmant, aber auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Wie kommt man auf die Idee, ein solch hochfahrendes Gebäude in einer vom Mittelstand geprägten 43 000-Einwohner-Stadt zu bauen?

Mark Warbanoff: Fellbach grenzt unmittelbar an Stuttgart, und deswegen macht der Turm an der Grenze am Stadteingang Fellbachs und des Rems-Murr-Kreises Sinn. Denken Sie an die weltweit operierenden Firmen in der Umgebung wie Daimler in Stuttgart, Stihl in Waiblingen oder Kärcher in Winnenden.

Trotzdem, mit „schaffe, schaffe, Häusle baue“ ist eher das alleinstehende Haus mit Garten gemeint. Wie kommen Sie der Mentalität der Schwaben entgegen?

Mark Warbanoff: Wir werden immer internationaler, das ist spürbar. Deshalb muss man das auch anbieten. Wohnhochhäuser liegen im absoluten Trend, deutschlandweit. Und wir wollen Trendsetter sein.

Hätte es nicht auch ein Turm mit 50 oder 60 Metern Höhe getan?

Mark Warbanoff: Das wäre wohl egal gewesen. Kritik hätte es auf jeden Fall gegeben.

Sie sprechen die Bürgerinitiative „Fellbach ist nicht Manhattan“ an. Können Sie die Skepsis der Leute nicht nachvollziehen?

Mark Warbanoff: Doch. Wir haben ja auch stets öffentlich gesagt, uns ist klar, dass ein Projekt wie der Tower auch Kritiker haben wird. Man kann es nicht allen recht machen.

Warum kam OB Palm 2007 ausgerechnet auf Sie beide zu?

Michael Warbanoff: Weil wir damals das Markthaus in Winnenden realisiert hatten, das ebenfalls auf einem problembeladenen Gelände erbaut worden ist. Wir waren im Kosten- und Zeitplan geblieben, und der Bau kam gut an. Wir sind danach von etlichen Städten und Gemeinden aus dem Rems-Murr-Kreis auf Lösungen für ähnlich schwierige Fälle angesprochen worden.

Zurück zum Tower. Singles und Ehepaare, die vermögend und viel unterwegs sind, oder Familien, die Wurzeln schlagen: Wen sprechen Sie mit Ihrem Wohnkonzept an?

Mark Warbanoff: Alle. Wir haben Wohnungsgrößen von zwei bis zu fünf, sechs Zimmern. Wir wollen alle ansprechen, die an attraktivem, einmaligem Wohnen Interesse haben.

Haben Sie Leute von hier im Auge oder Investoren, die irgendwo anders wohnen und hier eine Dependance als Dritt- oder Viertwohnung haben wollen?

Mark Warbanoff: Sowohl als auch. Die bisherigen Käufer kommen eher aus der Region, aber durch die jetzige Öffentlichkeitsarbeit, die wir leisten, wird der Bau deutschlandweit wahrgenommen, und wir merken auch dort das Interesse.

Die Skepsis in Fellbach kam auch daher, dass man schon viel mitgemacht hatte mit dem Areal, auch in der Frage der Finanzierung. Wie sicher ist die Finanzierung jetzt?

Mark Warbanoff: Zu hundert Prozent sicher. Das wurde auch seitens der Stadtverwaltung geprüft. Deswegen können wir mit Fug und Recht behaupten, das Projekt wird kommen. Wir fangen jetzt auch an mit dem Bau.

Wann denn?

Mark Warbanoff: Nach Pfingsten geht es los. Und es wird auch so fertiggestellt, wie wir es versprochen haben, im Herbst 2016.

Was für einen Nutzen hat Fellbach dann von dem Gebäude, das wie vom Himmel gefallen da stehen wird?

Mark Warbanoff: Nicht nur Fellbach, sondern der Kreis und die ganze Region können profitieren. Weil wir Leute von außerhalb hierher locken. Jetzt ist Fellbach in Hamburg, Luxemburg, Zürich bekannt. In allen Finanzkreisen weiß man mittlerweile, wo Fellbach ist. Das kann nur gut für die Region sein.

Das Projekt wurde über eine Anleihe finanziert. Warum sind Sie nicht über die Banken gegangen?

Mark Warbanoff: Weil Banken heutzutage Projektentwicklungen gegenüber sehr kritisch gegenüberstehen und es fast keine Großbanken mehr gibt, die solche Projekte finanzieren können.

Denken Sie, dass es künftig immer öfter zu einer solchen Art der Finanzierung kommen wird - und muss, weil die Banken sie nicht mehr mittragen?

Mark Warbanoff: „Muss“ vielleicht nicht. Aber ich denke, dass wir da schon Nachahmer finden werden. Der Kapitalmarkt hat es sehr gut angenommen, und ich wünsche mir, dass es zukünftig eine gute Alternative zur klassischen Bankfinanzierung werden wird.

Wie war der Zuspruch auf die Anleihe?

Mark Warbanoff: Aufseiten der Investoren war der Zuspruch sehr gut. Es war eine recht kritische Zeit, als wir an den Markt gingen, um das Produkt zu verkaufen - es war Krimkrise. Der Kapitalmarkt war sehr unruhig, und wir haben es trotzdem geschafft, die Anleihe zu platzieren. Das spricht für unser Projekt.

Wenn die Anleihe nicht platziert worden wäre, wäre die Finanzierung geplatzt. Es muss ja großer Druck auf Ihnen lasten. Wie halten Sie beide als Vater-Sohn-Gespann das aus?

Mark Warbanoff: Ganz gut. Den Druck haben wir bei anderen Projekten genauso gehabt. Das ist unsere Stärke: klein aufge- stellt sein und immer die gleichen Partner haben. Das funktioniert sehr gut, seit mittlerweile sieben Jahren.

Es ist das erste Hochhausprojekt, das Sie in Angriff nehmen. Ist das nicht ein Risiko für Sie - auch mit Blick darauf, dass Sie hier in Esslingen alteingesessen und damit ansprechbar sind?

Mark Warbanoff: Mit unserem Architekten Jörg Wolf aus Backnang, dem Hochhausspezialisten Werner Sobek aus Stuttgart oder dem Generalunternehmer Baresel aus Stuttgart sind wir sicher, dass wir die richtigen Partner haben. So können wir auch gut schlafen.

Der Turm wird hoch, sehr hoch. Dass man oben einen weiten Ausblick hat, leuchtet ein. Aber ab welcher Etage sieht man überhaupt etwas?

Michael Warbanoff: Sie sehen schon viel vom fünften Stockwerk aus. Da geht es ja los mit den Wohnungen. Aber ab dem siebten haben Sie praktisch den kompletten Überblick.

Welche Wohnungen sind bislang weggegangen?

Mark Warbanoff: Bis jetzt haben wir die Wohnungen in den unteren zwei Dritteln sehr gut verkauft. Das obere Drittel ist schwieriger, weil das Preisgefüge höher ist. So etwas können Sie nicht vom Plan weg verkaufen. Das müssen Sie den Leuten am Objekt zeigen. Mit der endgültigen Projektfreigabe im Gemeinderat hat das Interesse nochmals deutlich angezogen. Wir haben keine Zweifel, dass auch die übrigen Wohnungen bis zur Fertigstellung längst verkauft sind.

Was kosten die Wohnungen?

Mark Warbanoff: In der fünften Etage fangen wir an mit Preisen von 3000 Euro pro Quadratmeter, gehen hoch auf 9000 Euro pro Quadratmeter. Das entsteht durch die Höhe und die Lage. Ab dem 22. Geschoss sind es außerdem nur zwei Wohnungen pro Etage mit einer Größe von 180 bis 220 Quadratmeter. Alles auf einer Ebene.

Und warum können Sie diese Wohnungen erst dann verkaufen, wenn man hineingehen und sich das ansehen kann?

Mark Warbanoff: Weil man als potenzieller Käufer mit eigenen Augen sehen muss, was es heißt, ein 80 Quadratmeter großes Wohnzimmer mit diesem Blick zu haben.

Werden Sie selbst dort wohnen?

Mark Warbanoff: Der Plan ist, mit einem Büro reinzugehen. Aber selber einziehen werden wir nicht.