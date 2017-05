Tübingen - Verschwörungstheorien würden Menschen ein Erklärungsangebot machen, wo sonst Chaos herrsche, erklärt Experte Michael Butter deren Anziehungskraft im Interview. Das sei für viele leicht zu akzeptieren. Bei Gruppierungen wie der Pegida- und der Brexitbewegung verschwimmen die Grenzen zwischen Populismus und Verschwörungstheorie oft. Beides sei eng miteinander verbunden, sagt Butter.

Was sind die Kennzeichen einer Verschwörungstheorie?

Butter: Eine Verschwörungstheorie muss drei Bedingungen erfüllen. Es muss eine im Geheimen operierende Gruppe geben. Es muss einen Plan geben und dann gibt es ganz viele Verbindungen, die einem vorher nicht klar waren. Auf einmal ist alles irgendwie miteinander verbunden und nichts ist mehr Zufall.

Welchen Nährboden benötigt eine Verschwörungstheorie?

Butter: Da muss historisch unterschieden werden. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war es völlig normal, an Verschwörungstheorien zu glauben. Man dachte, so funktioniert die Welt. Ab den 1950er- und 60er-Jahren sind Verschwörungstheorien aber delegitimiert worden. Sie haben aber nie ihre Attraktivität verloren. Verschwörungstheorien sind keine anthropologische Konstante. Aber die Idee, über menschliche Dimension, über Muster nachzudenken, das ist durchaus eine Konstante. Von daher können Verschwörungstheorien in fast allen Kontexten entstehen.

Gibt es einen Kontext, der sich besonders eignet?

Butter: Es ist zwar umstritten, aber man kann sagen, dass es in Umbruchs- oder Krisenzeiten vielleicht besonders so ist. Wenn es irgendwelche Ereignisse gibt, die schwer zu erklären sind. Aber es gibt auch Verschwörungstheorien, die in Kontexten entstehen, wo man sie gar nicht erwarten würde.

Welche Anziehungskraft haben Verschwörungstheorien auf Menschen?

Butter: Verschwörungstheorien machen ein Erklärungsangebot. Es ist kein Chaos, das herrscht, sondern Menschen haben etwas verursacht. Das ist für viele Menschen leichter zu akzeptieren. Zudem erlauben Verschwörungstheorien, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen - eine Art Sündenbock­funktion. Es sind dann nicht abstrakte Kräfte der Gesellschaft am Werk, sondern wirklich Verschwörer, die hinter dem Übel stecken. Gleichzeitig erlauben sie es denjenigen, die an sie glauben, und denjenigen, die sie auch so artikulieren, sich der eigenen Besonderheit zu ver­sichern.

Welche Rolle spielt das Internet?

Butter: Das Internet hat Verschwörungstheorien vor allem sichtbarer gemacht. Man hat oft auf den ersten Blick den Eindruck, das Internet habe den Verschwörungstheorien zu einem schwunghaften Aufstieg verholfen. Das ist nicht so.

Sondern?

Butter: In den letzten Jahren hat es schon einen Anstieg gegeben, aber der ist nicht so sprunghaft. Die Delegitimierten und Stigmatisierten sind früher abgewandert in Subkulturen und waren nicht sichtbar. Außerdem hatten Leute, die Verschwörungstheorien verbreiten wollten, Probleme ein Publikum zu finden. Und Leute, die vage Verdächtigungen hatten, hatten natürlich auch Probleme an das Material zukommen. Diese Verschwörungsgemeinschaften funktionieren im Netz viel besser.

US-Präsident Donald Trump ist bekannt dafür, nichts von den Medien zu halten. Ist Trump ein Populist oder ein Verschwörungstheoretiker?

Butter: Das sind zwei Dinge, die relativ eng beieinander liegen. Verschwörungstheorien sind ein nicht notwendiges Element des Populismus. Das heißt, nicht alle populistischen Bewegungen und vor allem nicht alle Populisten sind Verschwörungstheoretiker. Aber alle zeitgenössischen Verschwörungstheorien haben ein populistisches Element, weil sie sich gegen Eliten richten. Diese enge Verbindung liegt an einer Strukturähnlichkeit. Beide teilen eine komplexe Welt in einen simplen Binarismus von Gut und Böse auf. Populisten gehen davon aus, dass die Elite - also unsere gewählten Repräsentanten - nicht mehr für uns da sei. Die Begründung dafür ist unterschiedlich. Die kann sein, die seien individuell korrupt, die seien einfach doof. Der Verschwörungstheoretiker liefert dafür eine ganz spezifische Begründung, die im Grunde einen ganz kleinen Schritt weitergeht. Er sagt nämlich: Ja, sie vertreten uns nicht mehr, weil sie anderen Herren dienen.

Können Sie dafür Beispiele nennen?

Butter: Wir sehen es an Trump in den USA, an Pegida in Deutschland und in der Brexitbewegung in Großbritannien, wie in diesen populistischen Bewegungen Verschwörungstheoretiker und Nicht-Verschwörungstheoretiker wunderbar miteinander interagieren können, weil sie sich über so viel einig sind, dass sie auf der Straße dieselben Slogans rufen können.

Sie haben einmal darauf hingewiesen, dass Verschwörungstheorien bereits Kriege mit ausgelöst haben. Welche waren das?

Butter: Wir wissen seit den 60er-Jahren, als der Begriff der Verschwörungstheorie noch gar nicht so im Umlauf war, dass die Amerikanische Revolution zu einem großen Teil durch Verschwörungstheorien ausgelöst wurde. Unter den ­Kolonisten in den USA gab es die weitverbreitete Überzeugung, dass ein Komplott der englischen Krone gegen die Freiheit der Kolonien im Gange war. Washington, Jefferson oder Adams haben das alle ­geglaubt. Vor dem Bürgerkrieg in den USA zirkulierten auf beiden Seiten Verschwörungstheorien, die unter anderem von jemandem wie Abraham Lincoln artikuliert wurden.

Glauben Sie, so etwas kann sich heute wiederholen?

Butter: Ich würde es nicht ausschließen. Ich würde nicht unbedingt so weit gehen, zu sagen, dass Verschwörungstheorien generell gefährlich sind, weil sie zu Gewalt und Krieg führen können. Aber spezifische Verschwörungstheorien sind natürlich auch gefährlich.

Denken Sie dabei an bestimmte Bewegungen?

Butter: Wenn wir uns die Rhetorik in der Türkei oder in Russland anschauen, kann man schon sagen, dass diese sehr von Verschwörungstheorien durchdrungen ist. Es ist aber schwer zu entscheiden, inwiefern das strategisch eingesetzt wird, weil man weiß, dass kommt gut an beim Volk. Oder ob etwas benutzt wird, weil man wirklich davon überzeugt ist.

Und in Deutschland?

Butter: In Deutschland gibt es momentan Theorien, die sich um die Flüchtlingskrise drehen. Sie wird dabei als Teil eines großen Plans der Nato oder irgendwelcher internationaler Banker dargestellt, die quasi das christliche Abendland zerstören wollen. Jürgen Elsässer, der Chef des Compact Magazins, hat sich letztes Jahr in einem Editorial an die Bundeswehr gewandt und sie quasi aufgefordert, die Sicherheit in Deutschland wiederherzustellen. Also indirekt zum Staatsstreich aufgefordert. Oder der Bundeswehroffizier, der sich als Flüchtling ausgegeben hat. Da sieht es so aus, als gäbe es ein rechtes Netzwerk. Ich denke aber nicht, dass aus sowas ein Krieg wird.

Wie ordnen Sie die Reichsbürger ein?

Butter: Die Reichsbürger sind eine Gruppe, für die eine Verschwörungstheorie konstitutiv ist. Sie können nicht Reichsbürger sein, ohne zu glauben, dass das ein großes Komplott ist, bei dem die Unabhängigkeit der Bundesrepublik vorgespielt wird. Es ist ganz schwierig zu beurteilen, wie hoch die Gewaltbereitschaft bei dieser Gruppe wirklich ist. Verschwörungstheorie ist auch ein Kampfbegriff, mit dem Leute delegitimiert und diffamiert werden können. Man kann ihn neutral benutzen, aber auch um Leute zu bleidigen.

Gibt es eine Möglichkeit, Verschwörungstheorien zu entkräften oder gar zu entlarven?

Butter: Da gibt es viele Möglichkeiten, das zu machen. Das Problem ist, diejenigen, die davon überzeugt sind, auch davon zu überzeugen, dass das nicht stimmt, woran sie glauben. Das ist kaum möglich. Mit Fakten alleine kommt man nicht weiter. Das hat damit zu tun, dass der Glaube an die Theorie so wichtig ist für die Identität dieser Leute.

Also mit Fakten kommt man nicht weiter. Wie dann?

Butter: Man muss mit anderen Strategien kommen. Aber da gibt es kein Patentrezept. Dazu gibt es noch wenig Forschung. Was anderes ist es bei Leuten, die noch nicht überzeugt sind von Verschwörungstheorien. Wenn man nicht möchte, dass sich Verschwörungstheorien ausbreiten, ist das der Moment, wo man ansetzen sollte. Jungen Menschen beispielsweise beibringen, was einen Artikel bei der Eßlinger Zeitung von einem Eintrag in irgendeinem Blog im Internet unterscheidet.

Wer ist am anfälligsten für Verschwörungstheorien?

Butter: Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, dachte man noch, die Amerikaner seien da besonders. Das glaubt man heute nicht mehr unbedingt. Verschwörungstheorien sind in der Gegenwart in fast allen Gesellschaften verbreitet. In manchen sind sie noch offizielles Wissen, zum Beispiel in Osteuropa oder in bestimmten arabischen Regionen. In anderen sind sie noch sehr stark delegitimiertes Wissen, zum Beispiel in den USA und in den größten Teilen Europas. Wenn man sagt, wer ist besonders anfällig, wäre man wieder beim Populismus. Dann würde ich sagen, in der westlichen Welt besonders die Leute, die auch die großen populistischen Bewegungen tragen: Pegida, AfD, Trump, Brexit und so weiter.

Gibt es einen bestimmten Typus?

Butter: Und um es auf den Punkt zu bringen: Männer über 40. Aber natürlich gibt es tausend Ausnahmen.

Warum das?

Butter: Schaut man sich Pegida oder die Trumpwähler an, sind das mehr Männer als Frauen. Populismus und Verschwörungstheorien reagieren beide auf Statusverlustängste. Der Arbeitsplatz ist vielleicht nicht mehr sicher. Die Identität wird infrage gestellt. Aber nicht nur ökonomisch, sondern darüber hinaus. Auf der Straße sind Leute unterwegs, die nicht mehr so recht deutsch aussehen. Man hat das Gefühl, der eigene Lebensentwurf wird zunehmend marginalisiert. Und Männer haben historisch gesehen mehr zu verlieren als Frauen, weil männliche Identität mehr an der Versorgerrolle hängt. Daher neigen sie eher zu Verschwörungstheorien.

Das Interview führte Mareike Spahlinger.

Zur PErson

Michael Butter ist Professor für Amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen. Seit 2007 forscht der heute 39-Jährige, der in Bonn seinen Doktor machte und in Freiburg habilitierte, zum Thema Verschwörungstheorien.

Damals beschäftigte er sich mit der Darstellung von Adolf Hitler in der amerikanischen Literatur. Im Moment schreibt Michael Butter unter anderem ein Buch über die Zusammenhänge von Verschwörungstheorien, Populismus und dem Internet. Seine liebste Verschwörungstheorie ist die über die Mondlandung im Jahr 1969. Sie ist die erste Verschwörungstheorie, die ihm bewusst begegnet ist und es ist eine der harmloseren Theorien.