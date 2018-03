Anzeige

Stuttgart (lsw) - SPD-Landeschef Nils Schmid hat das Mitgliedervotum seiner Partei zur Großen Koalition im Bund als „wegweisend“ bezeichnet. Es zeige aber auch, „dass diese Koalition keine Liebesheirat ist, sondern ein Zweckbündnis auf Zeit“, sagte Schmid am Samstag in Stuttgart. CDU-Landeschef Thomas Strobl erklärte, die SPD habe erkannt, dass der Koalitionsvertrag „eine sehr gute Grundlage für eine Zusammenarbeit in den nächsten vier Jahren ist.“

Gestern stimmte die SPD-Spitze im Bund auch der Besetzung der von der Partei geführten Ministerien in der Großen Koalition zu. Einen SPD-Minister aus dem Südwesten gibt es wie erwartet nicht. Aus Baden-Württemberg bekommt nach den bisher bekannt gewordenen Plänen lediglich Wolfgang Schäuble (CDU) ein Ministeramt. Uneinigkeit herrschte zwischen Schmid und Strobl darüber, wer im Koalitionsvertrag die Richtung vorgibt: „Der Koalitionsvertrag trägt die Handschrift der SPD - sonst hätte es trotz aller grundsätzlichen Vorbehalte gegen eine große Koalition nicht dieses klare Basisvotum gegeben“, sagte Schmid. Strobl erwiderte: „Der Koalitionsvertrag trägt klar die Handschrift der CDU und unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel.“ Der CDU-Landeschef sieht mit dem Vertrag die „Weichen auf wirtschaftlichen Erfolgskurs gestellt“, weil höhere Steuerbelastungen und neue Schulden ausgeschlossen seien. Die Wirtschaftsverbände im Land hatten die Koalitionsvereinbarung hingegen hart kritisiert - unter anderem wegen des geplanten gesetzlichen Mindestlohns.

FDP-Landeschef Michael Theurer kritisierte die Rentenpläne. „Die sogenannte Große Koalition setzt die Chancen der jungen Generation aufs Spiel“, sagte er. Die Grünen-Landesvorsitzenden Thekla Walker und Oliver Hildenbrand gratulierten der SPD. Allerdings kritisierten sie insbesondere die Pläne der Koalitionspartner zu erneuerbaren Energien. Die geplante Förder-Kürzung bei der Windkraft an Land würde das Land massiv ausbremsen.

SPD-Landeschef Schmid sagte, das Mitgliedervotum sei ein „Novum in der deutschen Parteiengeschichte“. Die SPD in Baden-Württemberg sei mit ihren Mitgliederbefragungen beispielgebend dafür gewesen. Schmid hatte nach der Bundestagswahl zunächst große Vorbehalte bei der SPD-Basis gegen ein Bündnis mit der Union gesehen.