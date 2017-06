Von Mareike Spahlinger





Stuttgart - „Die Sicherheitslage in Baden-Württemberg hat sich weiter verschärft“, erklärte Innenminister Thomas Strobl (CDU) gestern in Stuttgart. Dort stellte er zusammen mit Beate Bube, Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz, den Verfassungsschutzbericht 2016 vor. So sei zwar die Zahl der Rechtsextremen rückläufig, der Zulauf zur salafistischen Szene jedoch ungebrochen.

3500 Islamisten beobachte das Landesamt für Verfassungsschutz derzeit. Darunter seien etwa 620 Salafisten, erläuterte Strobl. „Von ihnen gehören rund 120 Personen dem gewaltorientierten Spektrum an.“ Zum Vergleich: Bundesweit gibt es etwa 10 000 Salafisten. Das Verbot der Vereinigung „Die Wahre Religion“ im vergangenen November zeige aber, „dass man diese Bewegungen nicht nur im Blick hat“, sondern auch aktiv bekämpfe, versicherte Strobl.

Die Zahl der Ausreisen von Dschihadisten nach Syrien oder in den Irak habe sich verringert, wird im Bericht festgestellt. Bis Mai seien etwa 50 Personen aus dem Land ausgereist. „Rund ein Dutzend davon sind bei Kampfhandlungen oder Selbstmordattentaten gestorben“, erläuterte Strobl. Es gebe jedoch Personen, über deren Verbleib man nichts wisse, sagte Bube. „Die Anzahl an Rückkehrern ist im niedrigen zweistelligen Bereich.“ Ein Teil davon sei im Gefängnis. Ob sie kampferfahren seien, wisse der man nicht. Manche der IS-Rückkehrer kämen traumatisiert zurück, andere kooperierten mit den Sicherheitsbehörden. Es gebe aber auch welche, die nicht kooperationsbereit seien. „Das sind tickende Zeitbombe“, betonte Strobl. „Der IS nutzt den Flüchtlingsstrom gezielt, um terroristische Attentäter nach Europa zu schleusen“, warnte er.

Null Toleranz

Um den islamistischen Extremismus und Terrorismus umfassend zu bekämpfen, setze die Behörde seit Jahren auf Präventionsarbeit. „Der Verfassungsschutz ist wichtiger denn je, er ist Auge und Ohr unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung“, sagte Strobl. Deshalb seien der Behörde zusätzlich 30 Stellen zur Terrorismusbekämpfung und mehr als eine Million Euro für Sachmittel bereitgestellt ­worden.

Doch nicht nur Islamisten beschäftigen das Landesamt. Auch die Konflikte in der Türkei zeigen Auswirkungen. Die Eskalation zwischen türkischen Nationalisten und Anhängern der kurdischen PKK spiegelt sich in gewalttätigen Konflikten der Gruppierungen im Land wider. „Zum Beispiel kam es bei einer Demonstration in Stuttgart im April 2016 zu gegenseitigen verbalen und handgreiflichen Anfeindungen“, schilderte Strobl. Dabei seien über 40 Polizisten verletzt worden. Der Innenminister bekräftigte, dass man null Toleranz zeige, wenn innertürkische Konflikte auf baden-württembergischen Straßen ausgetragen würden.

Die Zahl der Rechtsextremisten ist im Gegensatz zu den vergangenen Jahren gesunken, so der Bericht. 2013 bis 2015 stagnierte die Zahl bei 1800. Im vergangen Jahr wurden 1700 Rechtsextremisten gezählt. Gewaltorientiert seien davon 790 Personen. Die Zahl der rechtsextremistischen Straftaten gegen Asylunterkünfte änderte sich kaum. Waren 2015 laut Bube 70 Delikte zu verzeichnen, wurden im vergangenen Jahr 71 Straftaten gezählt. Darunter nahmen allerdings die Gewalttaten gegen Asylunterkünfte zu. Sie seien von neun auf 13 gestiegen. Ebenfalls deutlich gestiegen sei die Anzahl rechtsextremistischer Demonstration. Mit 32 habe sie sich fast verdoppelt, sagte Bube. „Dies ist die höchste Zahl seit zehn Jahren“, so Strobl.

Unter weiterer Beobachtung stehen die „Reichsbürger“ und die „Selbstverwalter“, bei denen eine erhöhte Gewaltbereitschaft festgestellt wurde. 1500 Anhänger dieser Gruppierungen sind im Land momentan namentlich bekannt. Bundesweit sind es 12 600. Gemeinsamen hätten diese beiden Gruppen ebenso wie die Rechtsextremen eine Vorliebe für Schusswaffen. Derzeit werde geprüft, Szene-Angehörigen den Waffenschein zu entziehen. „Waffen gehören nicht in die Hand von Extremisten“, betonte Strobl.

Beim Linsextremismus habe es einen moderaten Anstieg von Gewaltbereitschaft und eine leichte Zunahme der Straftaten gegeben. Was dem Minister jedoch große Sorgen bereitet, ist, dass die Hemmschwelle zu gewalttätigen Auseinandersetzung mit der Polizei in den vergangenen Jahren merklich gesunken sei.

Ein anderes Themengebiet: gezielte Falschinformationen. So habe es einen Anstieg von Cyber-Attacken gegeben. Die seien unter anderem darauf aus, Meinungsbilder zu beeinflussen und die Gesellschaft zu destabilisieren, erklärte Bube. „Das ist das, was mir mit Blick auf die Bundestagswahlen Sorgen macht“, sagte Strobl. „Die deutsche Bundeskanzlerin gehört zum Hauptfeindbild.“

SPD-Fraktionsvize Sascha ­Binder sagte gestern zum Verfassungsschutzbericht, die Bedeutung der Behörde steige in Zeiten angespannter Sicherheits- und verschiedener Gefährdungslagen. „Die Bekämpfung des terroristischen Islamismus fordert unseren Rechtsstaat in besonderem Maße.“ Dies verlange eine intensivere Kontrolle auch durch das parlamentarische Kontrollgremium im Landtag .