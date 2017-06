Von Roland Kurz





Esslingen/Stuttgart - Über Parteigrenzen hinweg behalten Bundes-, Landes und Kommunalpolitiker Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl als Vollender der Wiedervereinigung und großen Europäer in ­Erinnerung.

Markus Grübel, Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium und Esslinger Abgeordneter: Für mich werden zwei Leistungen Helmut Kohls in Erinnerung bleiben, die Deutsche Einheit und das Vorantreiben der europäischen Einigung. Als die Tür zu einer Neuordnung aufging, war er der Mann, der die Chance genutzt hat, Deutschland wieder zu vereinigen. Ich glaube, kurze Zeit später wäre das nicht mehr möglich gewesen. Und Helmut Kohl war ein überzeugter Europäer, der wie alle großen Konservativen seit Konrad Adenauer das vereinigte Europa vorangebracht hat. Schade fand ich, dass er aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme die Rolle als Berater, als „Elder Statesman“, nicht mehr wahrnehmen konnte. Mit seinem Erfahrungsschatz hätte er viel zum Thema Nato-Erweiterung im Osten oder dem Umgang mit Griechenlands Finanzproblemen sagen können.

Michael Hennrich, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Nürtingen: Er war ein großer Europäer, der dieses Friedensprojekt maßgeblich mitgestaltet hat. Er war natürlich auch Architekt der Deutschen Einheit. Und als Drittes gehört für mich, obwohl ich früher nicht der allergrößte Kohl-Fan war, noch dazu: Er war ein vorbildlicher Demokrat. Bei seiner Niederlage 1998 hat er Größe bewiesen und gelassen festgestellt: „Das gehört zur Demokratie dazu.“ Das hat mein Bild von ihm verändert.

Landrat Heinz Eininger (CDU): Wie viel andere Menschen werde ich ihn als Kanzler der Wiedervereinigung in Erinnerung behalten. Entschlossen hat er die einmalige Chance ergriffen, die beiden Teile Deutschlands zu vereinigen. Dieser Kurs war selbst für die westlichen Verbündeten keineswegs selbstverständlich. Kohl hat seine Freundschaft zu Gorbatschow genutzt und seine gute Beziehung zu Mitterrand. Ich habe damals als junger Referent im Finanzministerium sehr nah miterlebt, wie das politisch ablief. Ich war an den Berechnungen beteiligt, welche finanziellen Folgen die deutsche Einheit haben wird. Deshalb bleibt mir auch in Erinnerung, wie Helmut Kohl gegen manchen Widerstand, etwa von Lafontaine, für die schnelle Einführung der D-Mark in der alten DDR gefochten hat - sonst wären die Menschen ja alle rüber gekommen. Die Vereinigung bleibt die historische Leistung von Helmut Kohl.

Wolfgang Drexler, SPD-Landtagsabgeordneter und seit 1975 im Esslinger Gemeinderat: Er bleibt für mich als Kanzler der Einheit in Erinnerung, der sich zudem stark für Europa engagiert hat. Obwohl ich oft Wahlkampf gegen ihn geführt habe, hat mir imponiert, wie er dazu aufgefordert hat, sich um die Bedürfnisse der kleinen europäischen Länder zu kümmern. Das hat ihm viele Sympathien eingebracht - und ich glaube, dass Deutschland nicht als übermächtige Nation wahrgenommen wurde, hat dazu beigetragen, dass die Wiedervereinigung zustande kam. Natürlich bleibt innenpolitisch die Erinnerung an den Spendenskandal hängen, aber das tritt an so einem Tag in den Hintergrund.

Thomas Strobl, CDU-Landesvorsitzender: Die CDU Baden-Württemberg trauert um einen großen Staatsmann und Europäer. Helmut Kohl hat erkannt, dass die Wiedervereinigung mehr ist als die Summe zweier Teile, dass der Euro mehr ist als eine gemeinsame Währung. Die deutsch-französische Freundschaft hat er zu einem Friedensprojekt und zu einem Motor für ein geeintes Europa gemacht. Er hat für Deutschland, für Europa die Weichen gestellt - und damit den Weg für die Zukunft des europäischen Kontinents gelegt. Helmut Kohl hat als Kanzler der Einheit seinen Platz in der Geschichte. Diese große Lebensleistung sucht ihresgleichen.

Karl Zimmermann, CDU-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Kirchheim: Ich habe ihn immer als mächtigen Mann wahrgenommen, egal ob G7-Gipfel oder G20, er stand auf jedem Foto in der Mitte der ersten Reihe. Der hätte sich auch von Trump nicht auf die Seite drängen lassen. Er hat unter den Weltherrschern körperliche und politische Größe gezeigt. Sein Abgang 1998 hat mir weh getan. Bedauerlich ist, dass seine Familie mit ihm gebrochen hat. Natürlich ist und bleibt er derjenige, der die deutsche Einheit fertig gebracht hat. Er hat George Bush senior und Gorbatschow auf seine Seite gezogen - Frankreich und Großbritannien mussten letztlich mitziehen. Kohl hat diese kurze Phase genutzt, in der die Vereinigung möglich war. Alle Achtung! Dass er sich verschätzt hat, wie lange es im Osten mit den blühende Landschaften dauert, das lag vielleicht nicht nur an ihm. Für mich ist Kohl der Friedensbringer in Europa schlechthin.

Fritz Kuhn (Grüne), Oberbürgermeister von Stuttgart: Helmut Kohl wird als einer der großen Deutschen in die Geschichte eingehen. Er war ein leidenschaftlicher Europäer. Er hat Europa als ein gemeinsames Friedensprojekt angesehen. Er wird uns als Kanzler der Einheit in Erinnerung bleiben. Er gehörte zu denen, die nie den Glauben an die Wiedervereinigung aufgegeben hatten. Und es ist sein Verdienst, die historische Chance zur deutschen Einheit erkannt und die friedliche Wiedervereinigung erreicht zu haben.