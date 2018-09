Im Jahr 1950 hausen noch viele Vertriebene in Baracken. Mit dem Bau großer Wohnblocks wird die Not langsam gelindert.

Kreis EsslingenIm Lauf des Jahres 1950 zeichnen sich die Integration der Bundesrepublik in den Kreis der westlichen Staaten und Schritte in Richtung einer staatlichen Souveränität ab. Das Bundeskanzleramt richtet im März eine außenpolitische Abteilung ein, im Juli tritt die Bundesrepublik dem Europarat als assoziiertes Mitglied bei. Erstmals wird in der Nachkriegszeit ernsthaft über ein geeintes Europa diskutiert. Bundeskanzler Konrad Adenauer veröffentlicht die Idee einer deutsch-französischen Union mit einem gemeinsamen Parlament. Der französische Außenminister Robert Schuman legt einen Plan zur Bildung einer westeuropäischen Montanunion vor.

Die Eßlinger Zeitung berichtet über eine Rede des französischen Hohen Kommissars für Deutschland, André Francois-Poncet. Da formuliert der Politiker die Hoffnung, „daß der Schumanplan zu einer europäischen Einheitswährung und einem für alle Europäer einheitlichen Pass führen wird“. Für ein europäisches Zusammengehen sei eine übergeordnete Autorität vonnöten, „der die Regierungen einen kleinen Teil ihrer Souveränität übertragen müßten. Wer ein Omelettchen machen will, muß Eier zerbrechen.“ Ein wichtiger Grund für eine Einigung sei laut Francois-Poncet auch „die Pflicht, Westeuropa gegen die östliche Macht zu verteidigen, die alles umstürzen wolle“.

Dies stößt eine Diskussion über eine deutsche Wiederbewaffnung an. Der Europarat und Frankreichs Ministerpräsident René Pleven unterstützen die Idee einer europäischen Armee einschließlich deutscher Soldaten. Adenauer setzt eine Kommission zum Aufbau des Militärs ein. Auch zwei ehemalige Wehrmachtsgeneräle sind dabei. Bundesinnenminister Gustav Heinemann tritt aus Protest gegen die absehbare Wiederbewaffnung zurück.

Die Furcht vor einer militärischen Bedrohung durch den Osten erhält bald Nahrung. Im Juni überschreiten Truppen der Volksrepublik Nordkorea die Grenzlinie am 38. Breitengrad und bedrohen die südkoreanische Hauptstadt Seoul. Der Koreakrieg beginnt. Die Vereinten Nationen entsenden eine internationale Truppe unter der Führung der USA, die, wie die Eßlinger Zeitung berichtet, zusätzlich „alle verfügbaren Kriegsmaterialien“ nach Korea liefern. Im November greift China zur Unterstützung des Nordens in den Krieg ein, die UN-Truppen ziehen sich zurück.

1950 markiert für Esslingen den Beginn des Aufschwungs. Rund 20 000 Flüchtlinge und Vertriebene hatten nach Kriegsende in der Stadt Zuflucht gefunden und leben zunächst meist in Notunterkünften. Um die drückende Wohnungsnot zu lindern, errichtet die Esslinger Wohnbau GmbH in der Karl-Pfaff-Straße in der Pliensauvorstadt anstelle der Baracken Wohnblocks mit moderner Ausstattung. Die fünf Häuser mit insgesamt 55 erschwinglichen Wohnungen entstehen innerhalb eines Jahres. „Es wird nicht lange dauern, bis auch die letzte Dachkammer mit Hausrat belegt ist“, schreibt die Eßlinger Zeitung.

Auch die wirtschaftliche Entwicklung erhält einen Anschub. Wie die Eßlinger Zeitung mitteilt, gewährt der Kommunale Kreditausschuss für Nordwürttemberg-Baden der Stadt Esslingen einen Kredit von zwei Millionen Mark – eine Finanzspritze „für den Ausbau der Industrieinsel zwischen Obereßlingen und Zell“.