Esslingen Im Jahr 2010 erklärt US-Präsident Barack Obama den Irakkrieg für beendet. Mehr als 50 000 amerikanische Soldaten bleiben jedoch als Ausbilder für irakische Sicherheitskräfte im Land, um beim Aufbau von Infrastruktur und Sicherheit zu unterstützen. In Prag unterzeichnen Obama und sein russischer Amtskollege Dmitri Medwedew mit dem New Strategic Arms Reduction Treaty (New Start) den umfassendsten Abrüstungsvertrag seit 20 Jahren. Der UN-Sicherheitsrat verschärft die wirtschaftlichen Sanktionen gegen den Iran, weil das Land begonnen hat, Uran anzureichern.

Die Staats- und Regierungschefs der G20-Länder beschließen schärfere Bankkontrollen und strengere Eigenkapitalregeln. Bis 2013 müssen Bankinstitute weltweit ein Kernkapital anlegen, das als Puffer dienen kann. Aufstrebende Schwellenländer wie China, Indien und Brasilien erhalten beim Internationalen Währungsfonds (IWF) mehr Stimmgewicht. Griechenland gerät als erster Staat der EU in den Sog der Wirtschaftskrise und wird mit Krediten der EU und des IWF in Höhe von bis zu 110 Milliarden Euro unterstützt. Regierungschef Giorgios Papandreou präsentiert im Gegenzug ein drastisches Sparprogramm. Auch Irland beantragt einen Notfallkredit bei der EU. Im Gegenzug dazu muss das Land sein Bankensystem neu organisieren, seinen Haushalt sanieren, soziale Einschnitte vornehmen und die Unternehmenssteuer erhöhen.

In Deutschland steigt die Verschuldung auf 1,69 Billionen Euro. Dies ist der zweitgrößte Schuldenzuwachs seit Bestehen der Bundesrepublik. Mit einem Haushaltsbegleitgesetz sollen 80 Milliarden Euro bis zum Jahr 2014 eingespart werden.

Die Regierung beschließt, die Laufzeit der 17 deutschen Atomkraftwerke um durchschnittlich zwölf Jahre zu verlängern. Somit soll noch bis zum Jahr 2035 Atomstrom produziert werden können. Die Opposition, Atomgegner und Umweltverbände kündigen Widerstand an. Einige Bundesländer drohen mit einer Verfassungsklage.

Auch der Krieg in Afghanistan beschäftigt den Bundestag. Dort werden erneut deutsche Soldaten getötet und verletzt. Bundeskanzlerin Angela Merkel verteidigt den Einsatz der Bundeswehr und betont, die Sicherheit Deutschlands hänge von der Terrorbekämpfung in Afghanistan ab. Der Bundestag erhöht das Kontingent von 4500 auf bis zu 5350 Soldaten, beschließt aber , die Soldaten ab dem Jahr 2011 wieder abzuziehen.

Bei einer Demonstration gegen Baumfällungen für das Bahnprojekt Stuttgart 21 im Schlossgarten beim Hauptbahnhof Stuttgart geht die Polizei mit Gewalt, Wasserwerfern, Schlagstöcken und Reizgas gegen Tausende von Demonstranten vor. Mehr als 400 Menschen erleiden Verletzungen. Die Eßlinger Zeitung befindet, Stuttgart 21 gehe an Esslingen nicht spurlos vorüber. Man sei in der Stadt „dem Bahnprojekt nicht nur geografisch nahe, sondern auch emotional“.

Noch näher liegt allerdings der Stadtteil Zell. Es mehren sich die Anzeichen, dass das Zentrum Zell, lange Jahre „gute Stube“ des dortigen Vereinslebens, aus Kostengründen abgerissen werden muss. „Die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise und der Zwang zum Sparen fordern ihren Tribut“, schreibt die EZ und mahnt die Kritiker, „nicht nur im Sinne ihrer eigenen Interessen“ zu handeln. Vielmehr müssten alle „die städtische Gesamtsituation im Auge behalten. Und die ist finanziell gesehen schlecht.“