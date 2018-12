Anzeige

EsslingenDie weltweite Wirtschaftskrise ist auch im Jahr 2009 weiter spürbar. Auf dem G 20-Gipfel in London einigen sich die wichtigsten Wirtschaftsnationen auf strengere Regeln für die Finanzmärkte, auf Programme zu Ankurbelung der Weltwirtschaft und auf Maßnahmen gegen Armut. Auch die EU arbeitet an Gegenmaßnahmen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs beschließen ein fünf Milliarden Euro schweres Konjunkturprogramm, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Die EU-Staaten einigen sich auf die Neuregelung des europäischen Binnenmarkts, die keine Abschottung heimischer Märkte mehr erlaubt. Ein Gesetz ermöglicht unter anderem die Enteignung und Verstaatlichung maroder Banken. Die EU-Kommission genehmigt Deutschland, die Commerzbank mit 18,2 Milliarden Euro Staatshilfe zu unterstützen. Der Staat wird damit zum Hauptaktionär der Bank.

Der neu gewählte US-Präsident Barack Obama erhält in Oslo den Friedensnobelpreis. Zu seinen ersten außenpolitischen Aktivitäten gehören Gespräche mit dem russischen Präsidenten Dmitri Medwedew und dem Regierungschef Wladimir Putin über den Abschluss eines Abkommens zur Verringerung der Atomwaffen. Das US-Engagement in Afghanistan will Obama ab Anfang 2010 um 30 000 zusätzliche US-Soldaten stärken. Innenpolitisch gelingt ihm, dass der Senat die Gesundheitsreform billigt , die den bislang 36 Millionen unversicherten US-amerikanischen Bürgern Zugang zu einer Krankenversicherung bietet.

In Deutschland wird über die Auslandseinsätze der Bundeswehr debattiert. Der Bundestag billigt die Verlängerung der Mandate in Afghanistan, am Horn von Afrika und vor der Küste Libanons. Innenpolitisch ist die Regierung mit der Aufarbeitung der Wirtschaftskrise befasst. Bundeskanzlerin Angela Merkel ruft die deutsche Bevölkerung zu mehr Gemeinsinn auf. Das Konjunkturpaket „Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland“ zur Sicherung der Arbeitsplätze und Modernisierung des Landes tritt in Kraft. Das Gesamtvolumen von 50 Milliarden Euro ist für Investitionen, Wirtschaftshilfen und Steuersenkungen vorgesehen. Mit der sogenannten Abwrackprämie soll die Nachfrage nach Neuwagen angekurbelt und somit die Autoindustrie unterstützt werden.

In der Region entsetzt ein Massaker die Menschen. Ein 17-jähriger Schüler aus Winnenden erschießt in der dortigen Albertville-Realschule bein seinem Amoklauf mit der Waffe seines Vaters 15 Menschen, flieht in den Kreis Esslingen, wird bei Wendlingen von der Polizei gestellt, tötet weitere Menschen und sich selbst.

Die Esslinger Kommunalpolitik erhält von der Eßlinger Zeitung ein gutes Zeugnis. „Stillstand oder Lethargie“ seien „nicht auszumachen“. Ein Grund sei, „dass sich die Fraktionen im Stadtparlament das kleinliche Gezänk früherer Jahre verkniffen und lieber den Blick auf die Aufgabe gerichtet haben, Esslingen in schwierigen Zeiten für die Zukunft möglichst gut zu positionieren“. Die Wirte des Zwiebelfests sorgen für Ärger und Zank, da sie überwiegend Weine aus Großbottwar anbieten. Die Esslinger Weingärtner reagieren erbost, die Zwiebelfestwirte sehen laut der EZ indes „die Emotionen für den Esslinger Wein wieder geweckt“.