Kreis EsslingenDie im Vorjahr eingeführte Rentenmark erweist sich als stabil, sodass die Inflation zu Beginn des Jahres 1924 gestoppt wird. Die Alliierten honorieren die Stabilisierung und berufen eine Kommission ein unter der Leitung des amerikanischen Bankiers Charles G. Dawes zur Regelung der deutschen Reparationen. Dessen Plan sieht vor, die Zahlungen an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu koppeln. Deutschland muss allerdings die Reichsbahn für 800 Millionen Goldmark verpfänden und die Reichsbank unter internationale Kontrolle stellen. Parallel spenden die USA zehn Millionen Dollar für den Kauf von Lebensmitteln für notleidende deutsche Familien.

Im Sommer wird der Dawes-Plan bei einer Konferenz in London, an der auch Reichskanzler Wilhelm Marx, Außenminister Gustav Stresemann und Finanzminister Hans Luther teilnehmen, besprochen. Die Regierungen Deutschlands und der Alliierten stimmen dem Dawes-Plan zu. Allerdings muss Deutschland eine Frist von einem Jahr zur Räumung des Ruhrgebiets akzeptieren. Die Rentenmark wird in Reichsmark umbenannt, es folgt eine Periode des wirtschaftlichen Aufschwungs.

Die Eßlinger Zeitung schlägt angesichts der Entwicklungen versöhnliche Töne an und stellt fest, es sei „ein Schritt in der Richtung des europäischen Friedens getan, dem weitere folgen können, wenn bei allen der ehrliche Wille, das Gehen zu erlernen, vorhanden ist. Die Völker sind einander näher gekommen in der Einsicht, daß es für alle Teile besser ist, wenn sie friedlich nebeneinander leben, als sich gegenseitig befehden.“

Doch nicht allen politischen Kräften in Deutschland steht der Sinn nach Frieden. Der Deutsche Kolonialkongress in Berlin fordert den Kampf um die Wiedergewinnung der deutschen Kolonien, und auch im Innern ist die Ruhe brüchig. Die SPD und die KPD gründen eigene Kampfgruppen gegen die SA und die Milizen der Deutschnationalen. Adolf Hitler wird wegen des Putschs im November 1923 zu einer langen Haftstrafe verurteilt, jedoch schon wenige Monate später wieder freigelassen. Im Oktober erfüllt Deutschland mit der Lieferung des Zeppelins ZR III eine amerikanische Reparationsforderung. Vor dem Transatlantikflug absolviert das Luftschiff Testflüge über Süddeutschland und überfliegt dabei auch Esslingen. Ein Beobachter der Eßlinger Zeitung verfolgt das kurze Schauspiel und berichtet, das Luftschiff „schwebte in schönem Fluge über die Stadt hin, das Surren der Propeller riß alt und jung auf die Straße, alles schaute gen Himmel, bald hatte es sich den Blicken in der Richtung nach der Filder und weiter der Alb zu entzogen“.

Der Rundfunk erlebt 1924 in Deutschland seinen Durchbruch. Die Süddeutsche Rundfunk AG sendet der Besatzung des Luftschiffs ZR III die Botschaft, sie kämpfe „wie ihr gegen große, kaum erforschte Kräfte der Lüfte, wie gegen kleinliche Zweifel auf der Erde. Aber schon überfliegt die tönende Welle Meere und Länder wie ihr“, berichtet die Eßlinger Zeitung.

Das Radio kommt auch nach Plochingen. Der Kritiker der Eßlinger Zeitung, der ein aus dem „Waldhornsaal“ übertragenes Rundfunkkonzert besucht, lobt zwar die Darbietungen, bemängelt aber die Störgeräusche durch die Aufnahmeapparate und Monitorlautsprecher – „amerikanisches Erzeugnis“ – im Saal. „Es ist sicher zu hoffen, daß deutsche Gründlichkeit hier noch etwas Besseres, Mustergültigeres auf den Markt bringt.“