EsslingenDas Jahr 1871 bringt große politische Veränderungen mit sich, von denen auch Esslingen nicht unberührt bleibt. Die Eßlinger Zeitung, die es im dritten Jahr ihres Bestehens auf eine tägliche Auflage von 2200 Stück bringt, unterrichtet ihre Leser mit erstaunlicher Aktualität über die Vorbereitungen zum Friedensschluss mit Frankreich und auch über die Reaktionen in Esslingen.

Mit Wirkung vom 1. Januar 1871 tritt der Zusammenschluss des Norddeutschen Bundes und der Staaten Süddeutschlands zum Deutschen Reich in Kraft. Der preußische König Wilhelm I. wird am 18. Januar in Versailles nahe Paris zum deutschen Kaiser proklamiert. Die Ausrufung des Kaiserreichs auf besetztem Gebiet muss als bewusste Demütigung Frankreichs und Schwächung seines Verhandlungsspielraums verstanden werden. Dies legt auch ein Artikel in der Eßlinger Zeitung nahe, der mit markigen Formulierungen nicht geizt. „Den Franzosen darf bei den künftigen Friedensverhandlungen nichts übrigbleiben, als die abgeschlossene Einheit des deutschen Reichs und die Wiederherstellung des Kaiserthums sans phrase anzunehmen.“

Nach langen, als „Friedenspräliminarien“ bezeichneten Verhandlungen meldet die Eßlinger Zeitung am 26. und 27. Februar in mehreren Extrablättern den Friedensschluss. „Der Friede ist gesichert...Die Kriegskostenentschädigung soll 5 Milliarden Franken betragen...Elsaß und Deutsch-Lothringen mit Metz werden abgetreten.“

Emil Kessler zieht in Reichstag ein

Die Stadt Esslingen zeigt sich vorbereitet. Stadtschultheiß Amand Erhard von Marchtaler gibt in der Eßlinger Zeitung das Programm für die Friedensfeier, „aufgestellt von den bürgerlichen Collegien“, bekannt. Während zweier Tage sollen unter anderem „101 Viktoria Schüsse auf der Burg, Läuten mit sämmtlichen Glocken auf Kirchen und Thürmen, Zapfenstreich durch die Stadt mit Musik“ sowie ein „gemeinsames Mittagessen im Gasthof zur Krone“ die Bürger erfreuen.

Noch unter dem Eindruck des Krieges findet am 3. März die Reichstagswahl statt. Die in der liberaldemokratischen Deutschen Volkspartei organisierten Freisinnigen im Wahlkreis Esslingen, Kirchheim, Nürtingen und Urach geben in der Zeitung ihren Wahlboykott bekannt. Sie fürchten, dass „jede Geltendmachung der Volksrechte, jedes Ringen um Erleichterung der Volksclassen alsbald als eine Feindseligkeit gegen die deutsche Einigung ausgegeben und als unpatriotische Gesinnung verdächtigt“ wird. Ohne Gegenkandidat zieht daher der Direktor der Maschinenfabrik Esslingen, Emil Kessler, mit 12 489 von 12 587 abgegebenen Stimmen für die nationalliberale Deutsche Partei in den Reichstag ein.