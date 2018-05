Anzeige

EsslingenDas Bemühen des Deutschen Reichs, mit den großen europäischen Kolonialmächten zu konkurrieren, nimmt im Jahr 1897 konkrete Formen an. „Deutschlands Zukunft liegt auf dem Meer“, hatte Kaiser Wilhelm II. im Jahr zuvor verkündet und damit die Marschroute für einen Rüstungswettlauf im Flottenbau mit Großbritannien vorgegeben. Die Lobbyvereinigungen Alldeutscher Verband, Deutscher Flottenverein und der Deutsche Wehrverein befeuern die Aufrüstung, im Juni wird der Admiral Alfred von Tirpitz Staatssekretär im Reichsmarineamt, der den Ausbau der Kriegsflotte maßgeblich vorantreibt.

Auch der deutsche Außenminister Bernhard von Bülow wird deutlich. „Wir wollen niemanden in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne“, formuliert er die deutschen Ansprüche.

Einen Vorgeschmack auf die künftige Außenpolitik gibt es bereits im November. Nach der Ermordung zweier Missionare besetzen deutsche Truppen die chinesische Stadt Tsingtau in der Bucht von Kiautschou. Im Jahr darauf schließt das Deutsche Reich mit China einen Pachtvertrag über das Gebiet und erhält so einen ersten Handels- und Flottenstützpunkt in Ostasien.

Die technologische Entwicklung geht in dieser Zeit immer weiter voran. Im Februar stellt der deutsche Physiker Ferdinand Braun die später nach ihm benannte Oszillographenröhre vor und legt damit den Grundstein für die Entwicklung der elektronischen Bilderzeugung.

Im Mai weist der Physiker Guglielmo Marconi die Tauglichkeit der Funktechnik auch auch über größere Distanzen nach. In England sendet der Wissenschaftler ein Funksignal über eine Strecke von fünf Kilometern. Der Stuttgarter Unternehmer Robert Bosch erhält im Juni ein Patent auf die Magnetzündung für Explosionsmotoren, die er im Folgejahr auf den Markt bringt.

Tolle Fernsicht, bengalische Feuer

In der Region findet der Bau der Filderbahn in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit. Die Eßlinger Zeitung erläutert in einem längeren Beitrag die Streckenführung der neuen Bahnlinie, die Degerloch über Möhringen, Echterdingen und Bernhausen mit Neuhausen verbindet unddie künftig landwirtschaftliche Produkte und Arbeitskräfte vergleichsweise schnell zu den Märkten und Betrieben im Neckartal bringen wird. Die Eßlinger Zeitung sieht auch einen touristischen Mehrwert und empfiehlt wegen der Fernsicht einen Spaziergang entlang der Trasse. Die Maschinenfabrik Esslingen feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Ein Fackelzug mit 900 Teilnehmern, drei Musikkapellen, der Feuerwehrmusik und dem „Musikcorps der Artillerie-Abteilung in Cannstatt“ zu diesem Anlass „gestaltete sich zu einer großen Ovation seitens der ganzen hiesigen Einwohnerschaft“, schreibt die Eßlinger Zeitung. „Zur Besichtigung des Fackelzuges hatte sich eine vieltausendköpfige Menschenmenge aufgestellt“, Gastwirte haben ihre Häuser illuminiert, „wie noch viele andere hiesige Private ihre Sympathie an der Feier kundgegeben, namentlich auch durch vielfaches Abbrennen von bengalischem Feuer“.