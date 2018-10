Im November 1972 wird in der Pliensaustraße und auf der Inneren Brücke die erste Fußgängerzone Esslingens eröffnet.

Im November 1972 wird in der Pliensaustraße und auf der Inneren Brücke die erste Fußgängerzone Esslingens eröffnet. Foto: Stadtarchiv Esslingen

Kreis EsslingerTrotz vieler Widerstände vonseiten der Opposition im Bundestag führt die Bundesregierung im Jahr 1972 ihren ostpolitischen Entspannungskurs fort. Ein deutsch-sowjetisches Handelsabkommen tritt in Kraft, ebenso die Moskauer und Warschauer Verträge sowie das Berlin-Abkommen. Die Bundesrepublik und Polen nehmen diplomatische Beziehungen auf.

Der Grundlagenvertrag mit der DDR wird im Dezember unterzeichnet. Er bestimmt unter anderem die Unverletzlichkeit der Grenzen und definiert die jeweiligen Staatsgebiete. Außerdem wird vereinbart, dass beide Staaten die Aufnahme in die UNO beantragen. Faktisch kommt der Vertrag damit einer Anerkennung der Souveränität der DDR durch die Bundesrepublik gleich.

Bundeskanzler Willy Brandt hat allerdings keine parlamentarische Mehrheit für seine Ostpolitik und scheitert bei einer Vertrauensfrage im September. Bei den vorgezogenen Neuwahlen im November erhält die SPD jedoch eine deutliche Stimmenmehrheit, Brandt wird erneut Bundeskanzler einer SPD/FDP-Koalition.

Der Bloody Sunday kostet 13 Leben

Auf europäischer Ebene stehen die Zeichen auf Annäherung. Großbritannien, Norwegen, Dänemark und Irland unterschreiben Beitrittserklärungen zur Europäischen Gemeinschaft (EG). Bei der ersten Gipfelkonferenz der erweiterten EG erklären die Regierungschefs, bis zum Jahr 1980 eine Europäische Union zu gründen.

International wird an der Friedenssicherung gearbeitet. Der amerikanische Präsident Richard Nixon besucht die Sowjetunion und unterschreibt das Abrüstungsabkommen zur Begrenzung strategischer Waffen SALT I. Die Staaten Europas, die USA und Kanada treffen sich zu Gesprächen über eine Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE).

In Großbritannien ist es um den inneren Frieden schlecht bestellt. In der nordirischen Stadt Derry schießen britische Soldaten bei einer Demonstration katholischer Bürgerrechtler in die Menge. 13 Zivilisten werden getötet, 13 weitere schwer verletzt. Der Bloody Sunday führt zu einer Eskalation des Nordirlandkonflikts.

In der Bundesrepublik verübt die RAF etliche Anschläge gegen amerikanische Einrichtungen und das US-Militär, mehrere Menschen kommen ums Leben. Im Juni werden mehrere RAF-Mitglieder, darunter Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Ulrike Meinhof festgenommen. Der Schriftsteller Heinrich Böll kritisiert die Berichterstattung der Bild-Zeitung über die RAF und wird daraufhin als Teil eines „Sympathisantensumpfs“ denunziert.

In München finden die Olympischen Sommerspiele statt. Mitglieder der arabischen Organisation Schwarzer September überfallen die israelische Mannschaft und nehmen Geiseln. Bei dem Anschlag und dem Versuch, die Geiseln zu befreien, werden elf Israelis, ein Polizist und fünf der Angreifer getötet.

In Esslingen verändert sich das Bild der Innenstadt. Mit dem Bau der Vogelsangbrücke und eines ersten Teils der Ringstraße wird der Verkehr um die Altstadt geleitet, die Pliensaustraße und die Innere Brücke werden vom Dauerstau befreit. Im November wird dort die erste Esslinger Fußgängerzone eingerichtet. Die Eßlinger Zeitung sieht darin einen ersten Schritt und „den Beginn der Schaffung verkehrsberuhigter Zonen“ und vermerkt als besonders positiv „die Geschäftigkeit und das rege Leben, das auf Plätzen und in den Gebäuden herrscht“.