Kreis EsslingenDer bislang von der deutschen Außenpolitik eingeschlagene Kurs der Entspannung gerät im Jahr 1928 ins Wanken. Die Verhandlungen beim Völkerbund über die deutschen Reparationen und die Abrüstung stehen vor dem Ende. So drohen England und Frankreich, aus den Gesprächen auszusteigen, wenn sich Deutschland in Abrüstungsfragen nicht bewegen und die Entmilitarisierung des Rheinlands nicht akzeptieren sollte.

Die Eßlinger Zeitung teilt unter Berufung auf „einzelne der Regierung nahestehende Blätter“ mit, der französische Außenminister Aristide Briand denke, dass „die Reparationsfrage bestimmt einer positiven Lösung zugeführt werden“ könne. Dennoch kritisiert die Zeitung die „unehrlichen Methoden der Abrüstungsarbeiten“ und nimmt eine dezidiert anti-französische Stellung ein.

Das Blatt lässt einen Major a. D. von Keiser zu Wort kommen, der in einem Beitrag Frankreich und England vorwirft, sie hätten „sich gegenseitig einen Freibrief für Rüstungen erteilt“. Briand habe „endgültig darauf verzichtet, das Gesicht des Abrüstungsfreundes zu wahren, das er so lange mit glänzendem Täuschungserfolge zur Schau getragen hat. Das Versteckspiel ist aus, die Maske fällt, und in nackter Brutalität erhebt sich drohend vor den Augen der Welt die alte Siegermoral: Gewalt geht vor Recht!“ Der diplomatische Kurs Deutschlands wird wesentlich auch von den innenpolitischen Entwicklungen und Rücksichtnahmen getrieben. Die rechtsnationalistischen Parteien und Organisationen werden stärker, die NSDAP organisiert Massendemonstrationen gegen den Dawes-Plan und erklärt, sie strebe die Umwälzung des Staates an, die revanchistische Organisation Stahlhelm fordert die Abkehr von der parlamentarischen Demokratie.

Bei einer vorgezogenen Neuwahl des Reichstags verzeichnen die rechten Parteien und die SPD Zuwachs. Neuer Reichskanzler wird der SPD-Politiker Hermann Müller. Seine Regierung forciert die Wiederaufrüstung der Flotte mit schweren Kriegsschiffen.

Das Jahr 1928 bringt auch einige bahnbrechende Entwicklungen mit sich. In Deutschland fahren die ersten elektrischen Schnellzüge, zwischen Deutschland und den USA wird ein drahtloser Funksprechverkehr eingerichtet. Dort wird das erste reguläre Fernsehprogramm gesendet, in London werden zum ersten Mal Fernsehbilder in Farbe gezeigt. Der schottische Mediziner Alexander Fleming entdeckt das Antibiotikum Penicillin.

Im Spätsommer verlässt mit dem Zeppelin LZ 127 das erste Luftschiff die Werft in Friedrichshafen, das nicht als Reparationsleistung abgeliefert werden muss. Während der Probefahrten über Süddeutschland avanciert das Luftschiff zu einem Symbol wiedererstandener nationaler Größe. „Erinnerungen an längst vergangene Zeiten steigen auf“, schreibt die Eßlinger Zeitung. Der Zeppelin habe „der ganzen Welt gezeigt, was deutscher Unternehmungsgeist und Wagemut trotz aller Gegenströmungen von außen zu vollbringen vermag.“

Einer der Flüge führt auch über Esslingen und tiefe Emotionen ergreifen den Berichterstatter. „Es ist etwas eigentümliches um dieses spezifisch deutsche Gefühl, das einen erfüllt beim Anblick dieses Werkes. Man fühlt sich teilhaftig eines Sieges des Geistes und der Arbeit, und es liegt etwas Erhebendes in dem Bewusstsein, einer Gemeinschaft anzugehören, die solches zustande bringt.“

1928