Kreis EsslingenDie Bundesrepublik verfolgt auch im Jahr 1975 ihren Kurs der Entspannungspolitik und der internationalen Zusammenarbeit weiter. Mit der Tschechoslowakei wird ein Abkommen über wirtschaftliche-technische Zusammenarbeit geschlossen, mit Polen eine Vereinbarung zur Übersiedlung von 125 000 Deutschstämmigen in die Bundesrepublik. Während der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa treffen sich Bundeskanzler Helmut Schmidt und DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker zu Gesprächen.

Die westlichen Industrienationen kommen in Rambouillet in der Nähe von Paris zum ersten Weltwirtschaftsgipfel zusammen, um ihre Wirtschafts- und Finanzpolitik zu koordinieren. Die USA und die Sowjetunion setzen auf dem Gebiet der technologischen Zusammenarbeit ein Zeichen der Annäherung und politischen Entspannung. Die sowjetische Raumkapsel Sojus 19 und die amerikanische Kapsel Apollo 18 werden beim „Rendezvous im All“ in einer Höhe von 225 Kilometern über der Erde ohne Probleme zusammengekoppelt.

Im April endet der seit fast 30 Jahren andauernde Krieg in Vietnam. Einheiten des Vietcong und nordvietnamesische Soldaten besetzen die südvietnamesische Hauptstadt Saigon. Das Regime kapituliert, amerikanische Truppen fliegen in einer dramatischen Aktion Regierungsmitglieder, hochrangige Militärs, Geheimdienstmitarbeiter und ihre Familien aus.

Der innere Friede in der Bundesrepublik steht auf wackligen Beinen, das Bundeskriminalamt erhält eine spezielle Abteilung für Terrorismusbekämpfung. Das Bundesverfassungsgericht erlaubt die bislang schon geübte Praxis des sogenannten Radikalenerlasses, mit dem mutmaßliche oder tatsächliche Anhänger links- oder rechtsextremistischer Organisationen von einer Beschäftigung im Öffentlichen Dienst ausgeschlossen werden.

Das Bundesverfassungsgericht erklärt die im Vorjahr beschlossene Reform des Paragrafen 218 des Strafgesetzbuches – Schwangerschaftsabbrüche waren ab da bis zur zwölften Schwangerschaftswoche straffrei – für verfassungswidrig. Eine Frauengruppe verübt daraufhin einen Bombenanschlag auf das Gerichtsgebäude in Karlsruhe.

Attentate, Entführungen und Angriffe auf Vertreter und Symbole des Staats beunruhigen die Bürger und die Politik. Ein Höhepunkt ist der Überfall eines RAF-Kommandos auf die deutsche Botschaft in Stockholm mit dem Ziel der Freilassung von 26 Inhaftierten. Die Eßlinger Zeitung sieht eine „Eskalation des Terrors“, der CDU-Vorsitzende Helmut Kohl spricht laut der Zeitung von einem „brutalen Verbrechen der linksradikalen politischen Terroristen“.

Im Kreis Esslingen tritt die Gemeindereform in Kraft. Aus zuvor 70 sind nun 44 selbstständige Kommunen geworden. Der neu strukturierte Landkreis Esslingen bietet auch neue Möglichkeiten für interkommunale Anstrengungen. So wird in Berkheim das neue Sonderschulzentrum Rohräckerschule eröffnet. Dort werden die bislang auf diverse Standorte in den Kreisen Esslingen und Göppingen verteilten Sonderschulen für geistig, körperlich, sprach- und lernbehinderte Kinder und Jugendliche zusammengefasst. Wie die Eßlinger Zeitung berichtet, würdigt der baden-württembergische Kultusminister Wilhelm Hahn den Komplex als „eine für das Land einmalige Schulanlage“, die die Möglichkeit biete, „pädagogisch und organisatorisch neue Wege zu erproben“.