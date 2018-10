Anzeige

EsslingenDer Grundlagenvertrag über die Beziehungen der Bundesrepublik mit der DDR ist auch im Jahr 1973 umstritten. Bayern beantragt beim Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Verfügung gegen den Vertrag, da er gegen das Grundgesetzgebot zur Wahrung der staatlichen Einheit verstoße, scheitert aber damit. Die Bundesrepublik und die DDR werden im September in die UNO aufgenommen.

Die Abhängigkeit der großen Industrienationen von Rohölimporten und die Folgen einer Verknappung werden im Juni erstmals deutlich. Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) erhöht die Rohölpreise um 11,9 Prozent. Im Oktober greifen ägyptische und syrische Streitkräfte Israel mit dem Ziel an, die im Jahr 1967 von Israel besetzten Gebiete zurück zu erlangen. Dies löst den „Jom-Kippur-Krieg“ aus. Die erdölexportierenden arabischen Staaten erhöhen die Rohölpreise um weitere 17 Prozent, um den Druck auf den Westen zu erhöhen und erlassen schließlich ein Ölembargo gegen Staaten mit israelfreundlicher Politik. Überdies wird die Ölförderung um 25 Prozent reduziert. Der Bundestag beschließt daraufhin ein Energiesicherungsgesetz, im November und Dezember werden Sonntagsfahrverbote und Geschwindigkeitsbegrenzungen angeordnet.

Die Eßlinger Zeitung weist darauf hin, dass die Polizei scharf kontrollieren werde und dass „Kraftfahrer keine Chance haben, das Fahrverbot folgenlos zu übertreten“. Die Neckarwerke erklären in der Zeitung, dass sie trotz der Erdölkrise „ausreichend elektrische Energie bereitstellen“ können. „Die Einsicht der Kunden vorausgesetzt, dürfte es zu keinen Schwierigkeiten kommen.“

Im Januar unterschreiben die USA in Paris einen Waffenstillstandsvertrag für Vietnam. Alle amerikanischen Truppen werden abgezogen. Mehr als 58 000 US-Soldaten waren gestorben, mehr als die Hälfte waren 21 Jahre oder jünger. Etwa vier Millionen vietnamesische Zivilisten und 1,1 Millionen Soldaten und Kämpfer haben ihr Leben verloren. Der amerikanische Außenminister Henry Kissinger und der Nordvietnamese Le Duc Tho erhalten für den Friedensschluss den Friedensnobelpreis. Da die USA dem südvietnamesischen Regime einen Großteil ihrer Waffen überlassen, geht der Krieg zunächst weiter, Le Duc Tho lehnt den Preis daher ab.

Im Juli wird in Esslingen die Vogelsangbrücke fertig und dem Verkehr übergeben, der Innenstadtring entlastet künftig die Stadt vom Verkehr. „Der langersehnte Jubeltag ist da“, schreibt die Esslinger Zeitung und zitiert Oberbürgermeister Eberhard Klapproth, der die Brücke als „das vollendete Werk moderner Technik“ preist. Die Stadt feiert das Ereignis mit einem Fest, „an das sich die Esslinger auch über diesen Tag hinaus noch lange erinnern werden“ – die Esslinger Bürgerfest-Tradition wird begründet. „Die gastliche City prangte mit Fahnen, Birkengrün und Girlanden und offerierte sich auf Schritt und Tritt als gute Stube der Stadt. Allüberall luden Gastwirtschäftle, Straßencafés und Bistros ein, lockten Buden und Marktstände, flossen Wein und Bier in Strömen, spielte Musik zu Tanz und Kurzweil“, am Alten Rathaus hatte sich „ein malerischer Flohmarkt aufgetan, reich an Gags und skurrilen Raritäten“. Und die Zeitung zeigt auch eine Option für die Zukunft auf: „Ein Panoptikum dessen, wie bunt und munter diese Stadt Esslingen sein könnte, wenn sich viele öfter soviel Mühe geben würden“.