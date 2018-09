Anzeige

EsslingenEine Revision des Besatzungsstatuts durch die Westmächte gewährt der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1951 weitere Schritte in Richtung staatlicher Souveränität. Im März wird ein Außenministerium eingerichtet, Bundeskanzler Konrad Adenauer übernimmt das Ministeramt zusätzlich. Im April wird der Vertrag über die Gründung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl unterzeichnet, im Mai wird die Bundesrepublik gleichberechtigtes Mitglied des Europarats und im Juni in die Unesco aufgenommen. Adenauer reist zu seinem ersten offiziellen Staatsbesuch nach Italien.

Die Westmächte beenden offiziell den Kriegszustand mit Deutschland. Die Eßlinger Zeitung würdigt die „Entschlossenheit Großbritanniens, Frankreichs und der Vereinigten Staaten, alle Hindernisse bei der Herstellung normaler Beziehungen“ zu beseitigen. Gleichzeitig warnt sie vor Euphorie. Das Ganze sei lediglich „eine Maßnahme der inneren Gesetzgebung der Länder“, in deren Folge Deutsche künftig „in den betreffenden Ländern nicht mehr als feindliche Ausländer angesehen werden“. Eine Konferenz der Westmächte entscheidet im September, das Besatzungsstatut durch einen Deutschlandvertrag zu ersetzen, der bis zum Abschluss eines Friedensvertrags gelten soll.

In Korea werden im Juli Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Bildung einer neutralen Zone zwischen dem Norden und dem Süden aufgenommen. Die Eßlinger Zeitung übernimmt amerikanische Agenturberichte, nach denen die Regierung in Washington überzeugt ist, „daß die Kommunisten wirklich einen Waffenstillstand anstreben“.

Im Dezember werden die Weichen für das Bundesland Baden-Württemberg gestellt. Eine Volksabstimmung ergibt in Württemberg-Hohenzollern und in Württemberg-Baden eine Mehrheit von jeweils mehr als 90 Prozent für einen Südweststaat, in Südbaden stimmen jedoch mehr als 60 Prozent der Wähler dagegen.

Der allgemeine wirtschaftlich Aufschwung macht sich auch in der Esslinger Stadtkasse bemerkbar, die Stadt kann sich wieder große Projekte leisten. Im Januar wird der Städtische Verkehrsbetrieb Esslingen (SVE) gegründet, Anfang August das Neckarfreibad eröffnet. „Was ein rechter Eßlinger ist, dem war es Ehrensache, noch vor der eigentlichen Feier sein Freibad höchst persönlich einzuweihen“, berichtet die Eßlinger Zeitung. Der Berichterstatter beschreibt mit einiger Begeisterung die Wonnen, die den Besucher des Freibads „vis-à-vis vom Eisberg, unter der Birkengruppe am Neckarstrand, zwei Meter von der nächsten Dusche, fünf vom Schwimmbecken, und einige mehr von der Kantine entfernt“ erwarten. „Man tummelt sich mit Kindern, Halbwüchsigen und Alten über Bänke weg und ums Bassin herum“, und sollte sich ein Sonnenbrand bemerkbar machen, „stürzt man sich wieder in das kühle Naß“.

Auch das Vereinsleben blüht auf. Der Musikverein RSK, Stadtkapelle Esslingen, wird zu einem internationalen Musikwettbewerb in Kerkrade in Holland eingeladen und erspielt sich den dritten Preis. Die Rückkehr der Musiker gerät zum Triumphzug. Die Eßlinger Zeitung berichtet, dass mehr als 7000 Menschen, darunter auch Oberbürgermeister Dieter Roser, am Bahnhof zur Begrüßung zusammen gekommen sind. Der Sängerbund RSK stimmt ein Lied an, „und sprachlos schauten die Musiker über die Tausende hinweg, die ihnen da zujubelten. Dann ging es in einem Festzug durch die Stadt hinauf nach Rüdern ins Vereinslokal Linde“.