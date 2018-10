Anzeige

EsslingenDas Jahr 1977 wird in der Bundesrepublik ganz entscheidend von Terror und Gewalt und von einer aufgeheizten Stimmung geprägt. Auch das Fehlverhalten einiger staatlicher Stellen trägt zur politischen Anspannung bei. So müssen ein Bundesrichter und der Vorsitzende Richter im Verfahren gegen Inhaftierte aus der RAF in Stuttgart-Stammheim wegen der Weitergabe von Unterlagen und Befangenheit gehen. Das Magazin „Der Spiegel“ deckt auf, dass der Wissenschaftler und Atomkraft-Kritiker vom Verfassungsschutz der Nähe zum Terrorismus verdächtigt wird und illegal abgehört wurde.

Lebenslange Haft für RAF-Mitglieder

Die RAF-Mitglieder Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan Carl Raspe werden im April in Stuttgart-Stammheim zu lebenslanger Haft verurteilt. RAF-Angehörige töten den Generalbundesanwalt Siegfried Buback, im Juli erschießt die RAF den Vorstandsvorsitzenden der Dresdner Bank, Jürgen Ponto. Im September wird der Arbeitgeberpräsident und Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie Hanns Martin Schleyer entführt. Die Entführer fordern die Freilassung von inhaftierten RAF-Mitgliedern. Palästinensische Terroristen entführen Anfang Oktober zur Unterstützung der Forderung der Schleyer-Entführer eine Lufthansa-Maschine nach Mogadischu in Somalia. Die Bundesgrenzschutz-Einheit GSG 9 stürmt die Maschine und befreit die Geiseln. Am selben Tag begehen Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe in ihren Zellen Suizid. Hanns-Martin Schleyer wird im Kofferraum eines Autos in Mülhausen im Elsass tot aufgefunden. Die RAF bekennt sich zu seiner Ermordung.

Die Ereignisse polarisieren die Bundesrepublik, Straßensperren, Personenkontrollen und schwer bewaffnete Polizisten gehören fortan zum Straßenbild. Der „Deutsche Herbst“ beginnt, die Atmosphäre ist aufgeladen, viele Menschen sehen die Grundrechte bedroht, andererseits wird auch Sozialdemokraten und kritischen Intellektuellen fehlende Distanz zur RAF vorgeworfen. Innenminister Werner Mayhofer sieht eine „Sympathisantenszene der RAF“ am Werk, dazu gehöre auch eine „Schickeria, die in der Tat die Grenzen nicht so ganz klar zieht“.

Die Medien tragen mit zur Stimmung bei. Die Eßlinger Zeitung kommentiert, dass „diese jungen Menschen jede lebenserhaltende Orientierung verloren“ hätten, außerdem gebe es viele, die ihnen helfen und „die nicht wissen was sie tun“. Die Gesellschaft müsse „bei den nächsten Anschlägen mit unvorstellbarer Unmenschlichkeit rechnen“.

Tag des ausländischen Mitbürgers

In Esslingen wird das 1200-jährige Bestehen der Stadt mit einer Festwoche gefeiert. Zwölf Böllerschüsse, Glockengeläut von allen Türmen der Stadt und Vorführungen der Vereine im Schwörhof eröffnen die Woche. Neben Festvorträgen, Musikdarbietungen und einem großen historischen Festumzug durch die Altstadt wird ein Wochenende lang das Bürgerfest gefeiert. Dabei wird auch die Tradition des „Tags des ausländischen Mitbürgers“ begründet.

„Verbunden mit guten Wünschen“ veröffentlicht die Eßlinger Zeitung eine Kurzversion der Geschichte des Vermächtnisses des Abts Fulrad von Saint-Denis im Jahr 777 in sieben Sprachen und berichtet dazu über die Gastdelegationen, die aus den Partnerstädten erwartet werden. So wollen ein Schülerchor aus Velenje, Folkloregruppen aus Vienne und Udine sowie der Oberbürgermeister von Sheboygan ihre Aufwartung machen. Dazu erfahren die Leser, dass die Bürger, die aus der Türkei stammen, mit 4600 die größte Gruppe darstellen, gefolgt von den Griechen mit 3600 Bürgern, und dass die Zahl der Spanier in Esslingen hingegen nur 500 beträgt.