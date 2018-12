Die Stadt Esslingen steckt 2002 viel Geld in die Gebäude- und Straßensanierung. Auch in der Ortsmitte von Mettingen wird gebaut.

Foto: Archivfoto:Bulgrin

EsslingenNachdem ab November des Vorjahrs bereits sogenannte Starter-Kits verkauft worden sind, werden ab dem 1. Januar 2002 Euro-Banknoten und Euro-Münzen in zwölf Ländern der EU ausgegeben. Bis Ende Februar kann parallel noch in Mark bezahlt werden. Der Bund und die Länder einigen sich auf den Atomkonsens. Demnach soll im Jahr 2021 das letzte der 19 deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet werden.

US-Präsident George W. Bush beschreibt die Länder Nordkorea, Irak und Iran als „Achse des Bösen“. Die USA intensivieren ihren Militäreinsatz gegen den internationalen Terrorismus, eine Offensive gegen Al-Khaida in Afghanistan scheitert jedoch. Die Bundesregierung räumt ein, dass deutsche Soldaten an den Kampfeinsätzen beteiligt sind. Osama bin Laden bekennt sich nach einem Jahr zu den Anschlägen des 11. September 2001 und nennt die Namen der Attentäter.

Nach tagelangen starken Regenfällen treten die Elbe und ihre Zuflüsse über die Ufer. Die sogenannte Jahrhundertflut fordert 20 Todesopfer. Da vielfach Überflutungsgebiete entlang des Flusses bebaut worden sind, werden viele Wohngebiete zerstört, die Schäden belaufen sich auf 20 Milliarden Euro. Die Bundesregierung gewährt eine Finanzhilfe für den Wiederaufbau in Höhe von sieben Milliarden Euro und muss daher eine geplante Steuerreform verschieben. Die Elbeflut setzt eine umfassende Diskussion über Deichbau, Flusskanalisierungen und unberührte Überflutungsgebiete in Gang.

Der US-Präsident George W. Bush verkündet, den Irak auch ohne UN-Mandat angreifen zu wollen. Bundeskanzler Gerhard Schröder schließt eine deutsche Beteiligung daran aus, Frankreichs Präsident Jacques Chirac lässt diese Option offen. Der Irak versucht, die Lage zu entspannen und will UN-Waffenkontrolleure ins Land lassen und Unterlagen zu seinem Rüstungsprogramm übergeben.

Bei der Bundestagswahl bleibt die SPD stärkste Partei. Bündnis 90/Die Grünen gewinnen dazu, die rot-grüne Koalition bleibt an der Regierung. Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel wird zur neuen Fraktionsvorsitzenden der Union gewählt. Die neugewählte Regierung sieht sich Finanzproblemen gegenüber. Im November eröffnet die EU-Kommission ein Verfahren gegen Deutschland wegen seines hohen Haushaltsdefizits.

Um den Etat der Stadt Esslingen ist es deutlich besser bestellt. Überall in der Stadt wird saniert, renoviert und gebaut. Die Eßlinger Zeitung beschreibt in einem Überblick „eine Stadt der Baustellen“, in der „Millionen in lange vernachlässigte Schulen und Kindergärten“ gesteckt, Denkmäler wie das Alte und das reichsstädtische Rathaus renoviert, Straßen saniert und die Ortsmitte von Mettingen und von Hegensberg aufgewertet werden. Das Ganze kostet viel Geld, allein das Sanierungsprojekt Schelztor-Gymnasium verschlingt 13,5 Millionen Euro. Wie die EZ schreibt, „gewinnen Kommunalpolitiker den Aktivitäten positive Seiten ab. Sie werten die Anstrengungen als sichtbares Zeichen, dass in der Stadt eine Aufbruchstimmung herrscht, die zu konkreten Ergebnissen führt.“