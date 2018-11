Anzeige

EsslingenDie Staats- und Regierungschefs der EU verständigen sich im Jahr 1996 auf die wirtschaftlichen Eckpunkte für die gemeinsame Währung Euro. So soll nach dem Beitritt zur Währungsunion das jährliche Haushaltsdefizit eines Mitgliedslandes drei Prozent der Wirtschaftsleistung nicht übersteigen, anderenfalls droht eine Geldstrafe. Belgien schafft als letztes EU-Land die Todesstrafe ab. Frankreich gibt bekannt, 1997 die Wehrpflicht abzuschaffen. Bundeskanzler Helmut Kohl und der französische Staatspräsident Jacques Chirac vereinbaren die Grundlagen einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Zum Jahresende unterzeichnen Bundesaußenminister Klaus Kinkel und sein tschechischer Amtskollege Josef Zieleniec eine Erklärung, in der beide Staaten gleichermaßen die Verbrechen während der deutschen Besatzung und die Vertreibung von 2,5 Millionen Sudetendeutschen bedauern.

Frankreich beendet seine Atomtests in Polynesien und erklärt, auf weitere Versuche zu verzichten. Darauf erklärt auch China als letzte offizielle Atommacht das Ende der Tests. Im April verständigen sich Russland, die Ukraine und die G 7-Staaten USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Japan auf eine engere Kooperation in der Nuklearsicherheit. Die Ukraine verspricht die Stilllegung des Atomkraftwerks Tschernobyl bis zum Jahr 2000. Die im Friedensschluss für den Bürgerkrieg in Jugoslawien vereinbarte Aufteilung Bosniens in Bosnien-Herzegowina und die Serbische Republik ist abgeschlossen. Deutschland und Kroatien erkennen die aus Serbien und Montenegro gebildete Bundesrepublik Jugoslawien an. Ab Oktober sollen die ersten der 325 000 Flüchtlinge aus Bosnien Deutschland wieder verlassen.

Der israelische Präsident Ezer Weizman hält bei einem Staatsbesuch im Januar eine Rede im Bundestag und ruft zur Wachsamkeit gegenüber zunehmenden Gefahren durch Neonazis und Rechtsradikale in Deutschland auf. Zwei Tage später sterben in Lübeck zehn Menschen nach einer Brandstiftung in einem Asylbewerberheim. Die Täter werden nicht ermittelt.

In Großbritannien tritt die Rinderkrankheit BSE auf. Da die Möglichkeit besteht, dass der sogenannte „Rinderwahnsinn“ auf Menschen übertragen werden und das Creuzfeldt-Jakob-Syndrom auslösen kann, wird Ende März ein weltweites Exportverbot für britisches Rindfleisch erlassen.

An der Kiesstraße in Esslingen wird im Oktober auf dem Areal des einstigen Karmeliterklosters nach dreijähriger Bauzeit der Neubau der Fachhochschule eröffnet. Mit dem stadtbildprägenden Gebäude wird ein geschlossenes Hochschulareal gebildet. Bei der archäologischen Untersuchung des Geländes vor Baubeginn waren wichtige Erkenntnisse zur Stadtgeschichte gewonnen worden.

Das bereits traditionelle Bürgerfest wartet im Juli mit Rekorden auf. Wie die Eßlinger Zeitung berichtet, sind mit 120 Vereinen aus der Stadt so viele wie noch nie zuvor beteiligt. Die nach der Schätzung des Berichterstatters 90 000 Besucher feiern zwar friedlich, bescheren jedoch mit 130 abgeschleppten Autos eine weitere Höchstmarke. Der Kommentator hegt trotz der guten Stimmung „gemischte Gefühle“ und vermisst ein eigenes Profil für das Fest. „Nur ein Bruchteil der Vereine bietet qualitativ mehr als Schweinehälse und Rote Würste. Wie wäre es statt dessen mit wirklich attraktiven Programmen? Nun, das wäre ein Bürgerfest, das seinen Namen verdiente.“