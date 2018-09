Anzeige

OstfildernDie USA schwächen 1959 wie auch die UdSSR ihren konfrontativen Kurs deutlich ab. Die Sowjetunion legt den Entwurf eines Friedensvertrags für Deutschland vor, die DDR-Führung bringt erneut eine mögliche Konföderation beider deutscher Staaten ins Gespräch. Otto Grotewohl, der Ministerpräsident der DDR, schlägt Bundeskanzler Konrad Adenauer Verhandlungen über einen Friedensvertrag vor. Bei einem Staatsbesuch in der Bundesrepublik unterstreicht US-Präsident Dwight D. Eisenhower die Schutzgarantie für West-Berlin. DDR-Außenminister Lothar Bolz legt einen Vorschlag für einen deutsch-deutschen Nichtangriffspakt vor.

Die Entspannungsbemühungen machen im März einen entscheidenden Schritt nach vorne. Der sowjetische Partei- und Regierungschef Nikita Chruschtschow nimmt das Berlin-Ultimatum vom Vorjahr zurück. Im September besucht Chruschtschow als erster sowjetischer Regierungschef die USA. International wird das Treffen als wichtiges Signal gewertet, zumal Chruschtschow eine friedliche Koexistenz von Ost und West proklamiert. Parallel landet die UdSSR einen weiteren propagandistischen Coup, der ihre technologische Überlegenheit unterstreichen soll. Nach dem großen Erfolg mit der Platzierung eines Satelliten in der Erdumlaufbahn zwei Jahre zuvor gelingt es zum ersten Mal, mit der Sonde „Lunik 2“ einen Flugkörper zum Mond zu bringen und dort sicher zu landen.

Im Juli wird Heinrich Lübke als Nachfolger von Theodor Heuss zum Bundespräsidenten gewählt. Die Eßlinger Zeitung stellt in einem ausführlichen Artikel Lübkes persönlichen und politischen Werdegang vor, rekapituliert seinen Weg vom „begabten Volksschüler“ über die Studienzeit bis hin zu seinem Amt als Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Seine Arbeit in einem Ingenieurbüro, das Rüstungsbauten für die Nationalsozialisten, unter anderem mit Zwangsarbeitern, erstellt hat, wird nicht erwähnt. Vielmehr hebt die Zeitung hervor, dass sich bei Lübke „ein tief ausgeprägtes Gefühl für Gerechtigkeit mit strengem Pflichtbewußtsein und bestechender Sachlichkeit paart“. Der neue Präsident werde „sich sicherlich bemühen, ein Vater des ganzen Volkes zu sein“.

Das Bundesausgleichsamt gibt die ersten Zahlungen frei nach dem Lastenausgleichsgesetz für Flüchtlinge und Vertriebene. Wie die Eßlinger Zeitung berichtet, muss die Esslinger Dienststelle 24 500 Anträge aus Stadt und Kreis bearbeiten. Von besonderer Bedeutung ist das Sachgebiet Wohnungsbau, für das laut der Eßlinger Zeitung zwölf Millionen Mark zur Verfügung stehen. Damit werde der Bau von 4200 Wohnungen in Stadt und Kreis gefördert. Die werden dringend benötigt. Die Einwohnerzahl Esslingens hat sich auf nahezu 83 000 erhöht, es wird fieberhaft gebaut. In der Pliensauvorstadt und auf dem Zollberg werden große Wohnblocks bezogen, in Oberesslingen erfolgt der Spatenstich für das Neubaugebiet Lerchenäcker. „Mit der Auszahlung wurde nunmehr begonnen. Das Ausgleichsamt muß wohl in den nächsten Tagen einer ‚Invasion’ entgegensehen“, vermutet die EZ.