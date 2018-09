1958 geht in Esslingen zum ersten Mal eine Fahrbücherei auf ihre Reise in die Stadtteile.

Kreis EsslingenDas Jahr 1958 steht im Zeichen des langsamen Zusammenwachsens der westeuropäischen Staaten. Im März konstituiert sich in Straßburg das in den Römischen Verträgen vereinbarte Europäische Parlament als Organ von Montanunion, EWG und Europäischer Atomgemeinschaft. Bundeskanzler Konrad Adenauer trifft sich zu Gesprächen mit dem neuen französischen Ministerpräsidenten Charles de Gaulle über eine weitere Annäherung der beiden Staaten.

Die latenten Spannungen zwischen den Westmächten und dem Ostblock bleiben unverändert. Dies äußert sich in einer Verstärkung der Rüstungsanstrengungen. Dabei steht die Entwicklung der Atomtechnologie für die militärische Abschreckung im Fokus. So fordert der Bundestag Atomwaffen für die Bundeswehr, falls sich der Osten nicht auf eine allgemeine Abrüstung einlassen sollte. Im Bundeshaushalt 1958/1959 erhält das Verteidigungsministerium den größten Einzeletat. Europaweit formiert sich Widerstand gegen die nukleare Rüstungspolitik. In London findet der erste Ostermarsch statt, die deutsche Initiative „Kampf dem Atomtod“ organisiert Großkundgebungen gegen die Pläne der Bundeswehr.

Im September unternimmt die Regierung der DDR einen erneuten diplomatischen Vorstoß für eine Konferenz der vier Siegermächte über einen Friedensvertrag für Deutschland. Den Vorschlag greifen die westlichen Staaten nicht auf. Der sowjetische Ministerpräsident Nikita Chruschtschow stellt dem Westen in der Folge ein Ultimatum und fordert den Abzug der Truppen der Westmächte aus den von ihnen kontrollierten Sektoren Berlins innerhalb eines halben Jahres und den Abschluss eines Friedensvertrags. Westberlin soll eine freie und entmilitarisierte Stadt werden. Sollte der Westen dem nicht zustimmen, werde die Sowjetunion die Kontrolle über ihren Sektor an die DDR übergeben. Ein jahrelanger Streit um den Status von Berlin beginnt. Wie die Eßlinger Zeitung berichtet, reagiert Bundeskanzler Adenauer aufgebracht und verkündet, es könne „der Überzeugung Ausdruck gegeben werden, daß unsere westlichen Verbündeten jeden Vorschlag zurückweisen, der darauf abzielt, Berlin schutzlos zu machen“. Die UdSSR betont, dass die Bundesrepublik „eine unrealistische Politik der Stärke“ treibe, die desaströs enden könnte. „Ein neuer Krieg würde die Bundesrepublik zum Schauplatz der Explosionen vieler Kernwaffen machen“, zitiert die EZ.

Am Flughafen Echterdingen beginnt die „Düsenzukunft“, berichtet die Eßlinger Zeitung. Dort landet ein Flugzeug mit Düsentriebwerken der Air France, um „die große Strukturwandlung, die sich überall in der Welt und auf den Flughäfen vollzieht“ dorthin bringen. Ein Reporter der Eßlinger Zeitung nimmt an einem Rundflug mit 50 geladenen Gästen teil und ist begeistert, dass der Flieger „zum Bodensee nur so lange wie ein Eiltriebwagen von Stuttgart nach Eßlingen“ brauche. Echterdingen werde im Linienverkehr allerdings nicht angeflogen, da die 1800 Meter lange Landepiste nicht ausreiche. Der Flughafendirektor hoffe daher, „die fehlenden 600 Meter noch bauen zu können, um den Anschluß nicht zu verlieren“.

In Esslingen wird ein ähnlich zukunftsträchtiges Projekt auf den Weg gebracht. Die Stadtverwaltung lässt einen Lkw-Anhänger mit Regalen ausstatten und mit Büchern aus der Stadtbücherei bestücken. Gezogen von einem Unimog geht die Fahrbücherei fortan auf die Reise und bringt die Literatur zu den Menschen in den Stadtteilen.