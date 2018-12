Anzeige

EsslingenIm Frühjahr 2004 ziehen die USA ihre Truppen nach und nach aus dem Irak zurück. Der Irak erhält seine Souveränität zurück, Saddam Hussein wird vor ein irakisches Sondergericht gestellt, doch das Land kommt nicht zur Ruhe. Ausgelöst durch den Sturz der Regierung zerfällt der Irak in Machtbereiche von Warlords, Clans sowie unter Saddam Hussein zuvor unterdrückter religiöser Gruppen. Zudem formiert sich starker Widerstand gegen die Besatzungsmacht. Die Situation wird durch die Veröffentlichung von Filmen angeheizt, die die Demütigung und Folterung irakischer Gefangener durch amerikanische Soldaten im Gefängnis von Abu Ghraib zeigen.

Die terroristische Organisation Al-Kaida weitet ihren Aktionsradius aus. In Madrid kommen bei einer Serie von Bombenanschlägen auf das Eisenbahnnetz 191 Menschen ums Leben, etwa 1500 werden verletzt.

Die EU wird deutlich größer. Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und der griechische Südteil Zyperns treten bei, die Union hat nun 25 Mitglieder. Die von Russland befürchtete Nato-Osterweiterung nimmt Gestalt an. Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowenien und der Slowakei beurkunden ihre Mitgliedschaft.

In Deutschland erreicht die Zahl der Arbeitslosen mit offiziell etwa 4,4 Millionen den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Unter diesem Eindruck wird einer der Kernpunkte der sozialrechtlichen Änderungen der Agenda 2010 der Regierung umgesetzt. Eine Kommission unter der Leitung des Managers Peter Hartz erarbeitet die Zusammenlegung der Arbeitslosen- und der Sozialhilfe, die Neuregelung wird „Hartz IV“ genannt.

Bei den Kreistagswahlen für den Landkreis Esslingen im Juni müssen die Freien Wähler und die SPD Verluste verkraften. Gewinner sind hingegen die Grünen, die in Esslingen und in den Kommunen auf den Fildern deutlich mehr als 14 Prozent der Stimmen erhalten. Die Freien Wähler verlieren in manchen Kommunen enorm, da bekannte Politiker nicht mehr angetreten waren. Der Kommentator der Eßlinger Zeitung sieht darin einen Trend für Wahlentscheidungen: „die Zufriedenheit mit einer Partei auf Bundesebene und der Bekanntheitsgrad eines Kandidaten“.

Am 26. Dezember ereignet sich im Indischen Ozean ein unterseeisches Erdbeben. Das Epizentrum liegt 85 Kilometer vor der Küste der indonesischen Insel Sumatra. Mit einer Stärke von 9,3 auf der Richterskala ist es das drittstärkste jemals aufgezeichnete Beben. Durch das Beben werden an den Küsten rings um den Indischen Ozean verheerende Tsunamis ausgelöst, vor allem Thailand, Indonesien, Indien und Sri Lanka werden schwer getroffen. Die Flutwellen reißen mehr als 230 000 Menschen in den Tod, nach Schätzungen werden etwa fünf Millionen Menschen obdachlos. Sie richten in den küstennahen Orten und flachen Regionen immense Verwüstungen an, etliche kleinere Inseln werden komplett überflutet. In den folgenden Tagen schicken sämtliche Industriestaaten und Hilfsorganisationen Flugzeuge und Schiffe mit Versorgungsgütern, medizinischem Personal und Ersthelfern los. Da es kein effektives Flut-Warnsystem gibt, baut und installiert Deutschland zusammen mit Indonesien ab dem folgenden Jahr ein System, das 2008 in Betrieb genommen wird.