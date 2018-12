Anzeige

EsslingenDas Jahr 2000 beginnt mit der Nachricht, dass der Jahreswechsel weltweit keine nennenswerten Probleme durch Computerabstürze verursacht hat und der von manchen befürchtete Zusammenbruch der Infrastruktur in den Industrieländern ausgeblieben ist.

Im Lauf des Jahres wird auch auf der koreanischen Halbinsel ein politisches Tauwetter spürbar. Zum ersten Mal seit 55 Jahren sprechen die Regierungen bei einem Treffen über ihre Beziehungen. In der Folge werden erstmals seit dem Ende des Koreakriegs Familienbesuche zwischen Nord und Süd möglich. Der südkoreanische Präsident Kim Dae Jung wird für seine Aussöhnungsbemühungen mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Auf der Bühne der Weltpolitik treten neue Personen auf. Der frühere Geheimdienstchef Wladimir Putin gewinnt die Präsidentschaftswahlen in Russland. Sieger der Präsidentschaftswahlen in den USA wird der Republikaner George W. Bush.

Die Parteispendenaffäre beschäftigt die CDU weiter. Der CDU-Vorsitzende Wolfgang Schäuble gesteht seine Verstrickung in den Fall und die Annahme von 100 000 Mark in bar für eine der schwarzen Kassen der Partei. Der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl weigert sich weiterhin, die Namen seiner Geldgeber zu nennen und verliert daraufhin den Ehrenvorsitz der Partei. Im April wird Angela Merkel zur Parteivorsitzenden gewählt.

Die deutsche Politik beginnt, über Einwanderung zu diskutieren. Bundeskanzler Gerhard Schröder schlägt als Reaktion auf einen sich abzeichnenden Fachkräftemangel vor, ausländische IT-Experten mit dem Angebot einer Green Card einzuladen. Die Regelung tritt im August in Kraft. Der Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion Friedrich Merz tritt daraufhin eine Debatte über Zuwanderungspolitik los und fordert, dass sich Einwanderer einer „gewachsenen freiheitlichen deutschen Leitkultur“ anpassen müssten.

Dies stößt auf breite Kritik, zumal es die latente und teilweise offene ausländerfeindliche Stimmung in manchen Regionen bedient. In Dessau in Sachsen-Anhalt verletzen Rechtsradikale einen 39-jährigen aus Mosambik stammenden Mann so schwer, dass stirbt. Bundeskanzler Schröder unternimmt eine zweiwöchige politische Reise durch die neuen Bundesländer, um vor Ort über Rechtsextremismus und Fremdenhass zu diskutieren.

Im Juli stürzt eine Maschine des Überschall-Typs Concorde kurz nach dem Start in Paris ab. Alle 109 Insassen kommen dabei ums Leben. Als Absturzursache wird ein Metallteil vermutet, das auf der Startbahn lag. Der Einsatz der Concorde wird daraufhin beendet, zumal die Technologie als unwirtschaftlich und extrem umweltschädlich gilt.

In Esslingen und Ostfildern wird intensiv über zunehmende Verkehrsprobleme diskutiert. Im Fokus steht die Reaktivierung der Schienenverbindung vom Neckartal nach Nellingen. Eine Projektgruppe legt Trassenvorschläge vor, die jedoch die Voraussetzungen für eine öffentliche Förderung nicht erfüllen. Wie die Eßlinger Zeitung berichtet, sieht die Stadt Esslingen daher für die nähere Zukunft keine Chance auf eine Verwirklichung des Projekts. Der Kommentator weist allerdings darauf hin, dass der Bus keine Alternative zur Schiene sein könne. „Busse fahren auf der Straße und die Straßen sind voll. So sind zusätzliche Busse nicht mehr als zusätzliche Bestandteile von Staus.“