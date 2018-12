Anzeige

EsslingenDie Krisenherde im Nahen Osten bestimmen im Jahr 2005 das Weltgeschehen. Nach dem Sturz des Saddam-Hussein-Regimes finden im Irak erstmals freie Wahlen zu einem Übergangsparlament statt, Ibrahim al Dshafari wird Ministerpräsident, der Prozess gegen Ex-Diktator Hussein beginnt. Das Land leidet weiter unter Terroranschlägen, bei denen viele Iraker und auch amerikanische Soldaten sterben. Israel macht Zugeständnisse an die Palästinenser nach der Vereinbarung einer Waffenruhe, entlässt 900 Häftlinge und zieht die letzten Truppen aus dem Gazastreifen ab – nach 38 Jahren Besatzungszeit.

Nordkorea beschäftigt die Weltgemeinschaft: Russland, die USA, Japan, China Süd- und Nordkorea nehmen nach einer Pause von einem Jahr ihre Gespräche zum Ende des nordkoreanischen Atomprogramms wieder auf. George W. Bush tritt seine zweite Amtszeit als amerikanischer Präsident an. Seine Popularität erleidet deutliche Einbußen, als das unzureichende Krisenmanagement nach den Verwüstungen durch den Hurrikan Katrina innenpolitische Diskussionen auslöst. Auf dem Jahrestreffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank beschließen die Finanz- und Wirtschaftsminister der 184 Mitgliedstaaten den 18 ärmsten Entwicklungsländern bis Jahresende bis zu 56 Milliarden Dollar Schulden zu erlassen. Das Klimaschutzabkommen von Kyoto über die Verringerung der Treibhausgase tritt in Kraft, ratifiziert von 128 Staaten, aber ohne die USA und Australien.

Europa ringt weiter um seine Einheit. Die von neun Staaten gebilligte Verfassung wird in den Niederlanden und Frankreich per Referendum abgelehnt. Daraufhin verschiebt die EU die endgültige Ratifizierung des Vertrags über die Verfassung ins Jahr 2007. In Nordirland erklärt sich die Irisch-Republikanische Armee (IRA) zum Gewaltverzicht bereit, nach 36 Jahren bewaffnetem Kampf.

In Deutschland sorgt die Arbeitsmarktreform für Zündstoff, die Zahl der Arbeitslosen steigt, Hartz IV tritt in Kraft. Erstmals besteigt ein Deutscher den Heiligen Stuhl im Vatikan: Kardinal Joseph Ratzinger wird zum neuen Papst Benedikt XVI gewählt. Bundeskanzler Gerhard Schröder unterliegt in der Vertrauensfrage, Neuwahlen finden statt und Angela Merkel wird zur ersten Bundeskanzlerin in Deutschland gewählt. Sie steht einer Großen Koalition vor. Schröder wird Aufsichtsratsvorsitzender der Betreibergesellschaft der Ostseegasleitung, die Deutschland und Westeuropa mit russischem Erdgas versorgen soll. In Baden-Württemberg wird Günther Oettinger (CDU) zum neuen Ministerpräsidenten gewählt.

In Esslingen gibt das Bildröhrenwerk Panasonic seine Schließung im Industriegebiet Oberesslingen bekannt, 620 Arbeitsplätze sind bedroht. Es beginnt der Bau der Südtangente, der die Neckarstraße hinter den Bahnhof auf das ehemalige Gleis 1 verlegt. Im Rathaus macht man sich Gedanken über die Sauberkeit in der Stadt. Künftig soll es Bußgelder hageln, wenn Abfall, Kaugummi oder Hundekot auf der Straße landen. Der Kommentator warnt vor „übertriebenem Aktionismus“. Denn eine Stadt, die im Umgang mit kleinen Störenfrieden das Augenmaß verliere, wäre vielleicht sauber. „Dass sie einladend wäre, ist zu bezweifeln.“