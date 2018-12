2006 wird in Esslingen über die Attraktivität der Innenstadt diskutiert. Die alte Feuerwache kommt für zusätzliche Ladenflächen in den Blick.

2006 wird in Esslingen über die Attraktivität der Innenstadt diskutiert. Die alte Feuerwache kommt für zusätzliche Ladenflächen in den Blick. Foto: EZ-Atchiv

Anzeige

EsslingenDas Jahr 2006 ist geprägt von den Krisen und Bürgerkriegen im Irak, in Afghanistan und im Nahen Osten. In Afghanistan werden zwei deutsche Journalisten ermordet. Im Irak macht sich eine Radikalisierung bemerkbar. Sunniten kämpfen gegen Schiiten, bei einer beispiellosen Anschlagserie kommen tausende von Menschen ums Leben. In Bagdad wird der Prozess gegen Ex-Diktator Saddam Hussein fortgesetzt, er endet mit dem Todesurteil, das am 30. Dezember vollstreckt wird. Bei den palästinensischen Parlamentswahlen erzielt die radikal-islamische Hamas die absolute Mehrheit und löst die regierende Fatah von Präsident Mahmud Abbas ab.

Der Iran nimmt trotz internationaler Proteste sein Atomforschungsprogramm wieder auf. Der UN-Sicherheitsrat beschließt Sanktionen. Nordkorea wird wegen eines Atomwaffentests mit Sanktionen belegt. Eine Entfremdung zwischen der westlichen und der muslimischen Welt macht sich bemerkbar. Karikaturen des islamischen Propheten Mohammed in einer dänischen Zeitung führen in vielen muslimischen Ländern zu antidänischen Demonstrationen und gewaltsamen Protesten. Der kubanische Staats- und Parteichef Fidel Castro übergibt seine Ämter aus gesundheitlichen Gründen an seinen jüngeren Bruder Raúl.

In den USA erobern die Demokraten bei den Zwischenwahlen beide Häuser des Kongresses. Die regierungskritische russische Journalistin Anna Politkowskaja wird in Moskau erschossen. Der russische Ex-Spion und Kreml-Kritiker Alexander Litwinenko stirbt in London an einer Vergiftung durch Polonium. In Polen kommt die Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) an die Macht. Die Feiern zum 50. Jahrestag des ungarischen Volksaufstands werden von Krawallen meist rechtsradikaler Gruppen überschattet. Montenegro steigt aus dem Staatenbund mit Serbien aus und wird unabhängig.

In der Türkei sterben zwei Kinder an der Vogelgrippe. Auch in Deutschland wird das Virus entdeckt. Die Krankheit Aids grassiert weiter. Laut Welt-Aidsbericht erreicht die weltweite Ausbreitung mit 39,5 Millionen Infizierten und 2,9 Millionen Toten einen neuen Höchststand.

Deutschland verzeichnet im November mit 10,9 Prozent europaweit die vierthöchste Arbeitslosenquote. Das Renteneintrittsalter wird bis zum Jahr 2029 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Das Bildungssystem bereitet Sorgen. Die UN-Menschrechtskommission kritisiert das dreigliedrige Schulsystem, die mangelnde Integration von Ausländerkindern und den engen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Die Rechtschreibreform wird verbindlich.

In Esslingen lösen leerstehende Geschäfte Diskussionen um die Entwicklung der Innenstadt aus. Die Stadtverwaltung setzt auf zusätzliche Ladenflächen, etwa im alten Feuerwehrhaus an der Kiesstraße nach dem Umzug der Feuerwehr in den Neubau beim Landratsamt, um mehr Kaufkraft zu binden. Die Eßlinger Zeitung lobt diesen Vorschlag als „wichtige Impulse“. Allerdings sieht sie noch weitergehenden Handlungsbedarf. „Wenn sich der Standort weiterhin behaupten will, wenn er dem Sog der Landeshauptstadt auf Dauer widerstehen will, muss die Attraktivität gesteigert werden. Was fehlt, ist ein wirklicher Gegenpol zur Bahnhofstraße.“