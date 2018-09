Der Traum vom neuen Zuhause ist oft schöner als gedacht. Oft bedeutet der Wohnsitzwechsel, Stress, viel Arbeit, beansprucht die Nerven und fordert Durchhaltevermögen. Beim Umzug ist es wichtig, dass man einen kühlen Kopf bewahrt. Dazu sollte man gut organisiert sein und den Überblick bewahren. Bei dem Chaos an Kisten, Baustelle, Reinigungsarbeiten und Papierkram, kann man schnell die Freude verlieren. Vorbereitung ist alles, doch auch eine gewisse Flexibilität erleichtert das Vorhaben. Denn oft ist man auf die Hilfe von Freunden oder Bekannten angewiesen. Wenn man keine Helfer bekommt, dann empfiehlt sich auch eine Übersiedlungsfirma, die einem unter die Arme greifen kann. Was alles zu beachten ist und wie man am besten an dieses Thema herangeht, erfahren Sie in diesem Artikel.

Vorbereitung ist das A und O

Machen Sie sich eine Checkliste! Um den Überblick zu bewahren, können Sie sich eine gut durchdachte Checkliste machen. Was ist alles zu erledigen, bevor die Türen des neuen Zuhauses offen sind und man endlich einziehen kann? Welche amtlichen Dinge sind zu erledigen und welche Fristen muss man dabei beachten? Es ist gut, wenn Sie in Ihrer Stadt oder Gemeinde beim Amt nachfragen, welche Vorschriften Sie erfüllen müssen. Was ist zum Beispiel in der alten Wohnung zu renovieren und welche Vorbereitungen sind in der neuen Wohnung notwendig? Es ist oft eine handwerkliche Herausforderung alles in Schuss zu bringen und, dass dann am fixierten Datum alles funktioniert. Wer aber keine Erfahrung mit der Elektrik, dem Ausmalen oder dem Bodenlegen hat, sollte sich professionelle Hilfe von einem Handwerker holen. Wenn man sich es leisten kann, ist die schlimmste Arbeit, vor dem einem schnell das Grausen kommt, von Fachleuten schnell getan. Doch meist benötigt man beim Umzug ohnehin sehr viel Geld und man macht es dann doch lieber selber. Wie viele Umzugskartons brauchen Sie und welche Fahrzeuge stehen zur Verfügung? Wie viel Urlaub können Sie sich nehmen, um die wichtigsten Dinge, die zeitaufwendig sind zu erledigen? Auch die Wetterlage sollte man immer bedenken. Dazu ist es gut, wenn Sie flexibel sein können. Indem das man notfalls einen Termin auf einen Tag mit besserem Wetter verschiebt. All dies sollten Sie gut organisieren bevor sie zu großen Taten schreiten.

Bekanntgeben der neuen Adresse

Sobald Sie Ihren neuen Wohnsitz kennen, sollten Sie umgehend Ihren Telefonanbieter informieren. Bis Ihr neuer Anschluss am neuen Wohnort geschaltet ist, können schnell vier Wochen oder mehr vergehen. Denken Sie auch daran, Ihrer Bank, Ihren Ärzten, dem Finanzamt und anderen wichtigen Stellen Ihre neue Adresse mitzuteilen. Es bleibt immer ein kleines Risiko, dass Sie jemanden vergessen und Ihre Post nicht zugestellt werden kann. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, nutzen Sie den Nachsendeservice der Deutschen Post.

Umzugskartons

Ein Muss beim Übersiedeln sind, Umzugskartons und die sollten von guter Qualität sein. Man bekommt diese Kartons in unterschiedlichen Größen entweder im Baumarkt oder online zum Beispiel über Amazon. Wie viele man benötigt, hängt ganz von der Größe des Wohnortes ab. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man immer mehr Kartons kaufen, als man zu benötigen meint. Denn falls Kartons übrig bleiben kann man die auch ganz leicht weiterverkaufen. Viele Leute sind sogar über gebrauchte Kartons froh, denn auch die Kartons können schon mal ins Geld gehen. Und bevor man die Kartons entsorgt, kann man ein paar Euro wieder reinholen.

Ausmisten und einpacken

Bevor man ans Einpacken denkt, sollte man einen „Lagerbestand“ des Hab und Gutes machen. Meist häuft sich im Laufe der Zeit einiges an, dass man eigentlich gar nicht nutzt oder braucht. Da bietet sich der Umzug ideal an, um sich von unnötigem Ballast zu trennen. Das Ausmisten erleichtert dann auch gleich das Packen der Dinge, die man mitnimmt. Ein guter Anfang ist es, wenn man zuerst einpackt, was man in der neuen Wohnung sofort benötigt. Wie zum Beispiel Putzlappen und Putzmittel, Toilettenpapier, Müllsäcke, Werkzeugkiste, Glühbirnen und Mehrfachsteckdose. Aber auch die notwendigsten Dinge, die man zum Kochen oder Kaffee machen benötigt, sollten gleich griffbereit sein. So macht das Werken in der neuen Wohnung gleich mehr Spaß. Man sollte die Kartons auf jedenfalls sehr übersichtlich Beschriften und auch vermerken, ob sich etwas zerbrechliches oder Wichtiges wie eine Stereo Anlage darin befindet. Es zahlt sich aus, wenn man Zerbrechliche und wichtige Dinge bereits zu Beginn transportiert. Denn anfangs ist man noch vorsichtiger und man hat mehr Überblick über die Situation. Packen Sie die Kartons nicht zu voll! Testen Sie zwischendurch immer wieder, ob Sie die Kisten bequem heben können. Denn speziell bei Büchern übersieht man schnell das Gewicht. Kaufen Sie ein qualitativ hochwertiges Klebeband und achten Sie darauf, dass die Kartons eben schließen und nicht überfüllt sind.

Sperrmüll organisieren

Falls Sie sperrige und große Gegenstände loswerden wollen und sie nicht mehr verkaufen können, sollten Sie früh genug an den Sperrmüll denken. Darunter fallen Schränke, Stühle, Tische Polstermöbel, Bettgestelle, Matratzen, Lampen, Fahrräder, Waschmaschinen und Trockner, alte Küchengeräte wie Öfen und Herde, Geschirrspülmaschinen und Kühlschränke. WICHTIG: Es kann schon einige Wochen dauern, bis der Sperrmüll abgeholt wird. Kisten und Kartons mit Trödel, Restmüll, Türen, sanitäre Einrichtungen, Parkettboden und Tapeten gehören nicht dazu. Informieren Sie sich am besten über Details bei Ihrem Müllunternehmen.

Belege für die Steuererklärung sammeln!

Umzugskosten und Steuern: Ziehen Sie aus beruflichen Gründen um, können Sie Ihre Umzugskosten in der Einkommenssteuererklärung als Werbungskosten geltend machen. Für die Umzugskosten gibt es sogenannte Pauschalbeträge, die Sie in der Steuererklärung ansetzen können. Zusätzlich zu diesen Pauschalen können weitere Kosten abgesetzt werden, etwa die Maklergebühren, die Kosten für eine doppelte Miete in der alten und neuen Wohnung und die Transportkosten.

Wichtig bei einem Umzug ist, dass man die Ruhe bewahrt. Es kommen viele Situationen auf einen zu, die nicht so ablaufen, wie man es sich vorgestellt hat. Doch letzten Endes schafft man dann doch alles. Also immer positiv bleiben und nicht den Spaß daran verlieren, denn man sollte eine Freude mit dem neuen Heim haben. Generell kann man sagen, dass es trotz guter Planung öfter, mal länger dauert, bis man in der neuen Wohnung alles so eingeräumt hat, wie man es möchte. Speziell am Anfang muss man immer wieder die Dinge umräumen, bis man sich wohlfühlt. Dies zeigt sich dann im Alltag, welches System am praktischsten ist.